O audiovisual de promoción turística da provincia impulsado hai meses pola Deputación de Pontevedra suma un novo recoñecemento internacional coa concesión dun golfiño de ouro na categoría de produto turístico dos Cannes Corporate Media & TV Awards 2023. Esta é a primeira vez que un vídeo promocional da Deputación de Pontevedra logra competir neste prestixioso certame.

O xurado do festival, formado por 70 profesionais da industria, dotou a peza de Turismo Rías Baixas do máximo recoñecemento na categoría onde competía, sendo seleccionada entre un total de 200 finalistas –das cales 130 obtiveron algún premio– e preto de 900 candidaturas chegadas desde 45 países de todo o mundo. Deste xeito, o xurado situou o audiovisual de promoción da provincia ao mesmo nivel que unha campaña suíza, coa que comparte distinción, protagonizada entre outros pola actriz gañadora dun Oscar Anne Hathaway.

O audiovisual turístico da provincia, baseado no patrimonio inmaterial de Pontevedra, foi laborado pola produtora Esmerarte Industrias Creativas e conta na actualidade con dous galardóns, xa que anteriormente recibiu un premio de prata na categoría Online & Social Media dos US International Awards. Tanto este como o Cannes están integrados no circuíto internacional Comité Internacional de Festivais de Cine de Turismo.