Las mujeres, las más afectadas por la pobreza: son 7 de cada 10 receptores de ayudas sociales

Las mujeres son las más afectadas por la pobreza y la exclusión social, también en Pontevedra. Lo demuestran los datos. Según el último balance de personas beneficiarias de Ayudas de Inclusión Social (AIS) y Renta de Integración Social de Galicia (Risga), el 68 por ciento de la ciudadanía de Pontevedra que percibe las primeras ayudas son mujeres, así como el 62% de los pontevedreses que cobran la Risga.

Si bien el cómputo de hombres y mujeres en el censo poblacional está siempre ligeramente inclinado a favor de la población femenina, –también en Pontevedra–, ese reparto general es relativamente equitativo. Concretamente, en Pontevedra ellas son el 52,7% de la población de casi 83.000 habitantes del municipio, frente a un 47,2 por ciento de hombres. Pero la balanza se inclina de forma notable hacia el lado femenino en el caso de la población más necesitada de ayudas sociales.

También son las mujeres las que más pensiones no contributivas de la Seguridad Social perciben en el municipio de Pontevedra, en este caso hasta un 65% del total de los beneficiarios.

Siguiendo los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), un total de 1.096 residentes en Pontevedra reciben prestaciones por invalidez (419 beneficiarios) o jubilación (681), siendo las mujeres un total de 710 (211 pensiones no contributivas por invalidez y 499 por jubilación). Si a estas se suman las 214 vecinas de Pontevedra que perciben la Risga o la AIS, son un total de 924 las pontevedresas que necesitan de estas ayudas económicas para llegar a fin de mes, casi 7 de cada 10 beneficiarios en el municipio.

Son pensiones no contributivas las prestaciones económicas que se reconocen a aquellas personas que se encuentren en una situación de necesidad, carezcan de recursos suficientes para su subsistencia, no hubieran cotizado nunca o no lo hubieran hecho durante el tiempo suficiente para alcanzar una pensión contributiva.

Sumando los conceptos, en Pontevedra, un total de 1.428 personas reciben una pensión no contributiva, la Risga y la AIS.

En el cómputo total de este censo, el número de beneficiarios de pensiones no contributivas ha ido descendiendo en las últimas décadas. Así, se ha pasado de los 1.264 beneficiarios de 2005 a un total de 1.096 el pasado 31 de diciembre de 2022.

Aumento de ayudas

Por el contrario, los pontevedreses que se benefician de una Renta de Integración Social de Galicia o de Ayudas de Inclusión Social han aumentado progresivamente a lo largo de estos últimos años. Eran solo 53 beneficiarios de la Risga en 2002, mientras que llegaron a un total de 219 dos décadas después, al finalizar 2022.

En cuanto a las Ayudas de Inclusión Social, en este período se pasó de 47 beneficiarios en Pontevedra hace veinte años, a 113 con los que se cerró 2022. En ambos casos, siempre son más mujeres que hombres.

En concreto, en el último año fueron 137 beneficiarias de Risga frente a 82 varones y 77 mujeres que percibían la Ayudas de Inclusión Social frente a 36 hombres.

Mayor equilibrio en pensionistas: Ellas son el 52%

Mientras la población necesitada de una ayuda social o pensión no contributiva es principalmente femenina, en el caso de las pensiones en alta de la Seguridad Social el reparto es más acorde con la población real. Así, siguiendo los últimos datos del Instituto Galego de Estatística (IGE), perciben esta pensión el 52% de las mujeres frente a un 48 de hombres residentes en Pontevedra, lo que se corresponde con el reparto real de la población por sexos. En concreto, al término de 2022 eran 15.915 los beneficiarios de pensiones básicas de la Seguridad Social, de los que 8.214 eran mujeres y 7.710 varones. Perciben una pensión media de 1.219 euros, en este caso sobrando más ellos (1.376 euros) que ellas (1.071 euros).