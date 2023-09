La agenda oficial de Felipe VI llevó ayer al monarca a la localidad de A Toxa, situada a tan solo unos 15 kilómetros de Sanxenxo, donde el rey emérito, su padre, se encuentra desde el lunes procedente de Abu Dhabi para participar en las regatas, pero ambos no se han reunido. Don Juan Carlos había generado ciertas expectativas de que pudiera tener lugar un encuentro entre padre e hijo, dada su proximidad a tan solo unos minutos en coche, al señalar a mediodía que “seguramente” se vería con el rey tras ser preguntado por los periodistas que han estado siguiendo todos sus movimientos.

Aunque el reencuentro finalmente no se ha producido, Don Felipe y el emérito sí que tendrán ocasión de verse en un mes, ya que está prevista una reunión familiar en el Palacio de El Pardo el 31 de octubre para festejar la jura de la Constitución por parte de la Princesa Leonor.

Según informó la semana pasada Zarzuela, Don Juan Carlos no ha sido invitado a los actos institucionales que tendrán lugar en el Congreso, donde la Princesa de Asturias jurará la Carta Magna ante las Cortes, y en el Palacio Real, donde recibirá el Collar de la Orden de Carlos III y tendrá lugar un almuerzo con la presencia de las principales autoridades del Estado. Tras ello, tendrá lugar en El Pardo una celebración familiar y privada a la que han sido invitadas tanto la familia del Rey, lo que incluye a Don Juan Carlos, Doña Sofía y las infantas Elena y Cristina y previsiblemente sus hijos, y como la de la Reina Letizia.

En la jornada de ayer el rey emérito salió a navegar por la ría de Pontevedra con su hermana la Infanta Margarita, sus sobrinos Alfonso y María Zurita y el pequeño Carlitos -hijo de María- que llegaron a Sanxenxo para sorprender a Don Juan Carlos.

Y fue a su regreso a puerto, tras una hora de ruta turística por la costa, cuando el Emérito ha roto su silencio y ha pronunciado sus primeras palabras desde su llegada a España el pasado lunes: “Estamos muy contentos. Esta mañana he sacado a mi hermana que ha venido a verme y la he sacado a dar una vuelta”. Sus declaraciones no se han quedado ahí, ya que muy sincero, el monarca indicó que sería muy probable que viese a su hijo aprovechando que en pocas horas estarán a solo 15 kilómetros de distancia: “Seguramente” , adelantó con una sonrisa.

Por otra parte, Galiza Nova, la organización juvenil del BNG, ha vuelto a mostrar su malestar por la vista del rey emérito a Galicia. Esta es la cuarta visita de Juan Carlos I desde que vive en Abu Dabi y, como en las anteriores, las juventudes nacionalistas han mostrado su malestar, en esta ocasión con una acción “para que las calles de Sanxenxo dejen claro que Galicia no tiene rey”, señalan en un comunicado, en el que reivindican su objetivo de lograr una república gallega.

“Es una vergüenza que las visitas del rey emérito sean algo completamente normalizado”, ha declarado Marta Gómez, secretaria xeral de Galiza Nova. “Desde la primera visita en 2022 hubo una total impunidad por parte de los gobiernos tanto estatal como gallego y, aunque no sorprende, sí que es un motivo más de rechazo”. La organización afirma que “la monarquía es la mayor demostración do españolismo” y no tiene cabida en Galicia, por lo que asegura que “no va a pasar sin respuesta en ninguna de las ocasiones hasta que Juan Carlos I sea juzgado por sus delitos”. “La monarquía española es la mayor representación de la dependencia de nuestra nación del Estado español y como demostración este fin de semana estará representada en el foro ‘La Toja’, que deturpa los topónimos en nuestra lengua”, ha denunciado.