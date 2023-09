Do 12 ao 14 de setembro de 2024 a Boa Vila acollerá o XVII Congreso Nacional de Numismática. Durante tres días debaterase o futuro do estudo e a divulgación desta disciplina. Será unha edición moi especial, na que se retomará a celebración do congreso tras o de Barcelona. O evento está organizado polo Museo de Pontevedra, en colaboración coa Sociedad Iberoamericana de Estudios Numismáticos (SIAEN). A elección do Museo de Pontevedra como sede pon de relevo a importancia da colección numismática do mesmo. A súa orixe está nos fondos que xuntou a Sociedad Arqueológica, fundada en 1894. O lema é “Numismática, que e para que? Xeración e transferencia de coñecemento” e baixo el programaranse charlas, debates, comunicacións de investigacións e algunhas actividades didácticas.