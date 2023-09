O salón do libro infantil e xuvenil máis lonxevo de toda España celebra as súas vodas de prata adicado á maxia. Do 1 ao 17 de marzo, a cultura convidada será a catalá e os centros educativos os protagonistas. “Empezamos a traballar na edición número 25 do salón do libro. Xa o saben os nenos e están case máis emocionados ca nós”, iniciaba a presentación a pasada mañá do xoves o edil de Cultura Demetrio Gómez. O concelleiro, que apareceu na presentación acompañado pola mascota oficial do Salón do Libro Infantil e Xuvenil, Orbil, sinalou que o equipo “leva todo o verán traballando”.

Nesta ocasión, para festexar os 25 anos do evento, a entidade homenaxeada son os centros educativos de Pontevedra. “Os centros educativos levan aí dende o comezo do salón” e queremos que sexan os protagonistas desta edición, como agradecemento aos “miles de nenos e centos de profesores que dende sempre estiveron”. Ademais, o edil engadiu que este ano os meniños de catro anos se incluirán dentro do Salón. Malia levar traballo feito, foi o mércores o pistoletazo de saída do salón cos colexios pontevedreses, os auténticos protagonistas. O concelleiro sinalou que é o máis antigo de toda España, o que convirte Pontevedra durante a duración do mesmo no epicentro literatura infantil e xuvenil. O salón, entre outras sorpresas que polo momento non quixeron adiantar, terá este 2024 a Orbil facento trucos de maxia, que lle gustan case tanto como compartir as lecturas cos nenos e as nenas. De feito, a maxia é o tema que centrará esta edición. E ademais, nesta ocasión, a cultura convidada no evento será a catalá, por distintos motivos. Entre eles, están a cercanía do espazo xerográfico e o feito de que, malia seren linguas diferentes, flúe a comunicación de maneira doada entre o catalán e o galego. Neste senso, o edil de Cultura definiu o catalán como unha “lingua moi achegada”. Amais de incluír libros en castelán, argumentou, ao Concello parecíalle necesario traballar a idea de que “as linguas son para comprendernos e, falando cada un de nós en linguas diferentes, somos quen de nos entender, de cmprendernos e de descubrir a beleza que hai na literatura”. “En seis meses temos o salón xa aquí”, dixo Demetrio Gómez. En calquera caso, queda moito por coñecer en detalle sobre a programación. Homenaxe aos centros escolares de Pontevedra Para finalizar a presentación, o concelleiro salientou o rol dos centros de ensino cuxa participación e total implicación dende o mesmo nacemento deste Salón. A decisión máis importante destas vodas de prata (que durarán dúas semanas, nin máis nin mens) tomárona atendendo ao colectivo máis fundamental do evento editorial: os nenos e as nenas. Segundo explicou Demetrio Gómez, os escolares foron xa avisados na xornada do mércores e a resposta foi absolutamente entusiasta. “Xa pasaron polo Salón diferentes coordinadores, centos de monitores, varios concelliros... Pero hai unha entidade que leva traballando con nós dende o primeiro día: as escolas de Pontevedra”, explicou o edil. De feito, as actividades e os obradoiros, así como os contidos máis detallados do Salón comezaranse a coñecer unha vez os centros indiquen se participarán e que cursos o farán: “Non é o mesmo dirixirse a un público de doce anos que de catro”. Para rematar, reiterou o seu agradecemento aos centros de Educación Infantil e Primaria da Boa Vila e arredores a súa implicación e as horas botadas: Orbil, explicou, existe grazas a eles.