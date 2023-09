“La idea de que hay una tiranía de lo políticamente correcto es una gran mentira”

El cómico italiano o como le gusta presentarse, payaso, Leo Bassi actuará el jueves de la próxima semana en el Teatro Principal, en el marco del festival cultural Guerrilla que congrega en Pontevedra a artistas de distintas disciplinas tales como Fermín Muguruza o Mercedes Peón.

De linaje circense, su hilarante y siempre revolucionario monólogo, 70+, es una carta sobre la experiencia de la tercera edad en un momento histórico en que ya no “se venera a los ancianos”. Él, en cambio, se siente fortalecido con esta entrada en la década de los setenta.

–Su espectáculo podría entenderse como una forma de reivindicar la vejez, ¿qué significa ser “viejo” para usted?

–Yo con la vejez descubrí con sorpresa la mejor época de mi vida: es un placer llegar a la vejez, y creo que hay que decirlo porque seguro que no soy el único. Ahora tengo 71 años, tengo sabiduría, tengo humor y sobre todo, no tengo esa angustia alrededor de la muerte y de aprovechar el tiempo que tenía de joven. Me encantó mi vida, hice todo lo que me gustaba, pero existía ese miedo a la aventura. En este espectáculo quería hablar de eso y reivindicar que es la mejor etapa de la vida.

–¿Cree que su humor se ha afinado con el paso de los años?

–Sí, claro que sí: yo ahora me siento como el oráculo. Me siento sabio y tengo más ganas que nunca de hacer cosas. Hubo un tiempo en que a los ancianos se los veneraba por su sabiduría y eran los líderes de la sociedad; ahora solo valemos si somos jóvenes y a los viejos los meten en residencias... Los jóvenes sufren mucho, yo mismo sufría mucho, pero ahora no me preocupo por nada. Ahora mismo la narrativa más revolucionaria es la que habla de la vejez. El humor es mucho mejor en la vejez porque ya no hay vanidad, no se puede tener a esta edad vanidad.

–En su carrera usó mucho el humor para atacar problemas de actualidad como el auge de la extrema derecha, ¿ahora lo usa de otra manera?

–El espectáculo 70+ es distinto, pero siempre reivindicativo. Es autobiográfico: soy un viejo payaso pero también hay detalles filosóficos, sobre la experiencia de la vejez en un mundo que como te digo solo piensa en el momento, en lo instantáneo. Yo me siento un chamán, reconecto con ese placer tribal y con poderes que no conocía.

–¿Su comedia conecta con la juventud?

–Sí, por supuesto. Tengo una iglesia en Lavapiés dedicada a los patitos de goma, le llamo “el Paticano”, que se hizo viral en las redes. Muchísima gente viene a ver el espectáculo que hago en el local y la mayoría son de alrededor de veinte años. Eso me parece que demuestra que mi espíritu y mi creatividad son jóvenes y que ellos aprecian y entienden mi humor.

–Siempre ha llevado la polémica a los escenarios, ¿cree que deben ponerse límites en el humor?

–El único límite que tiene el humor es que tiene que estar del lado de los débiles y frágiles. El humor debe darles a esas personas la oportunidad contra el poder: hay que burlarse del poder y de su narrativa. Yo creo que es posible reírse de todo, lo que no se puede hacer es humor a costa de los más vulnerables, ni hacer daño. El humorista tiene que ponerse del lado del oprimido, siempre, y esa corriente que dice que hay una tiranía de lo políticamente correcto es una mierda, eso es una gran mentira y además es una idea de derechas.

–¿Tiene alguna opinión acerca del humor gallego?

–Me gusta mucho el humor de Galicia, aunque no soy un gran experto. A mí me gustan las cosas esenciales, y hay una vitalidad en los gallegos y un océano que siempre están presentes en todo. Por otro lado, hay una cercanía con los instintos implícita en las bromas. Me gusta eso, conocer y hacer referencia a las cosas antiguas que hay dentro de nosotros mismos, eso de los gallegos me hace sentir muy cercano al público de aquí y a la gente, en general. También a lo mejor es porque mi padre era italiano, pero mi madre era inglesa, por lo que yo siempre tuve dentro de mí eso del océano Atlántico, también.

–El humor inglés se entiende bien con el gallego.

–Sí, creo que tiene mucho que ver con el surrealismo y con otras cosas raras. Además los dos países tienen el océano y eso también forja un carácter..