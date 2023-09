No bien acaba de terminar el evento deportivo que ha llevado el nombre de Pontevedra por todo el mundo, la Gran Final de las Series Mundiales del Triatlon, y ya surge un nuevo anuncio que quiere también convertir a la ciudad en un “epicentro internacional”, pero en esta ocasión del arte, y no será de la mano del Concello, sino de la Diputación. Así lo ha informado este lunes el vicepresidente del gobierno provincial, Rafa Domínguez, que en rueda de prensa ha anunciado que el Museo de Pontevedra avanza “con firmeza” en la recuperación de la Bienal de Arte, programada para el año 2025 y para la que todavía no se cuenta con comisario o comisaria.

“Será un escaparate para la creatividad y el talento de nuestra región y promoverá el intercambio cultura, el diálogo y la colaboración entre artistas locales, nacionales e internacionales”, dijo. Son muchos años sin la celebración de este evento cultural, cuya 31 edición tuvo lugar en 2010, estando todavía la Diputación de Pontevedra presidida por el PP. Los motivos que entonces llevaron a los populares a no volver a organizarla fueron básicamente económicos, por una falta de presupuesto. Ahora, tal y como confirma Domínguez, se van a reservar una partida para este fin en los presupuestos provinciales. Además, se pedirá la colaboración de otras administraciones e instituciones, “que esperamos que participen activamente”, en palabras del vicepresidente, y no se descartan aportaciones desde el ámbito privado. “Recuperar la Bienal para mí es un orgullo”, dijo, para añadir que había sido una “petición constante” en todas las reuniones mantenidas en diversos ámbitos de la cultura. “Será un escaparate para la creatividad y el talento de nuestra región y promoverá el intercambio cultura, el diálogo y la colaboración entre artistas locales, nacionales e internacionales” Rafa Domínguez - Vicepresidente de la Diputación En este sentido, destacó que había mantenido un encuentro con los trabajadores de distintas secciones del Museo de Pontevedra para hacerles partícipes de los avances que se van a tomar desde la Diputación de Pontevedra impulsar a esta institución, que calificó de “pilar fundamental de la vida social de nuestra ciudad, en la que el pasado y el presente conviven de manera armoniosa”. Es por ello que prometió que la Bienal incorporará al personal del Museo y a su nueva directora , Ángeles Tilve, y a los conservadores. En la misma línea, avanzó que la próxima semana se seguirá avanzando en el proyecto de Santa Clara. Precisamente, sobre estas instalaciones, mostró su deseo de que también puedan albergar obras o acoger actividades relacionadas con la Bienal. “La parte de la iglesia seguro, porque es un escenario espectacular, y esperamos que los jardines también”, manifestó. Aunque reconoció que es muy pronto para concretar mucho sobre los planes en este sentido, sí confesó que “me gustaría que la gente que venga a conocer Pontevedra también conozca Santa Clara”. Desde 1969 La Bienal de Arte nació en el año 1969 como formato competitivo, que abandonaría en 1990. Aquella primera cita reconoció a Rafael Úbeda (recientemente protagonista de una exposición en el Museo de Pontevedra), Manuel Torres y Juan José Oliveira. Y desde aquella, y hasta la última Bienal, en el 2010, “supo convertirse en un referente a nivel internacional desde el punto de vista artístico y cultural, concentrando en Pontevedra a los más grandes artistas de todo el mundo”, destaca ahora la Diputación provincial.