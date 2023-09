Afundación, a Obra Social de Abanca, presenta hoxe no Café Moderno Afundación, a exposición “Picasso protagonista. Viñetas no cómic español contemporáneo”, unha orixinal ollada á figura e obra deste artista universal, interpretado por grandes nomes da banda deseñada.

Na presentación están o comisario da exposición, Asier Mensuro; Alberto Blanco, da Área Educativa de Afundación; e a coordinadora adxunta da Área de Cultura de Afundación, Paloma Vela.

A exposición rende homenaxe ao xenio, no ano no que se conmemora o cincuenta aniversario do seu pasamento, a través dun orixinal percorrido por máis de 170 pezas, moitas delas concibidas ex professo para esta exposición. “Picasso protagonista” propón unha reflexión a través do cómic coa que afondar no mito de Picasso e entender como se integra no imaxinario colectivo da cultura española do noso tempo.

Con tal propósito, está representado o traballo de 40 recoñecidas autorías galegas e españolas, en cuxas viñetas e creacións en moi diversos soportes se percibe a pegada do gran Picasso. Convivindo coas clásicas bandas deseñadas en papel, preséntanse cómics en lenzo, obras en gran formato, cómics despregados no espazo, instalacións específicas ou xogos de mesa experimentais.