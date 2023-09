La organización de la Gran Final pone matrícula de honor a la ciudad: “Pontevedra no ha fallado”

El éxito deportivo, de organización y de público que supuso el pasado fin de semana la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón de Pontevedra fue analizado este lunes por el comité organizador de la cita, que se deshacía en elogios ante una prueba que puso a la ciudad del Lérez en el mapa deportivo mundial.

Así lo refrendó en la sede del Concello de Pontevedra el responsable de organización de la Gran Final, Jorge García, que aprovechó la ocasión para recordar el trayecto que ha seguido Pontevedra en la organización de eventos internacionales relacionados con el triatlón y sus disciplinas adyacentes. Una andadura que empezó en 2008, con la Copa de Europa de Triatlón, y que añadió a su gran lista la competición celebrada este fin de semana.

“Cuando este proyecto arranca en 2008 en Pontevedra, nadie pensaba que llegaríamos hasta aquí. Si echamos la vista atrás, Pontevedra ha organizado Copas de Europa, Campeonatos de Europa, Campeonatos de España, el Mundial Multideporte, el Campeonato del Mundo de Duatlón y una Copa del Mundo de Triatlón previa para poder llegar a este punto. En aquella Copa de Europa de 2008 nació algo, y vimos cómo Pontevedra era capaz como ciudad de demostrar cómo los ciudadanos salen a la calle ante cualquier evento que haya que sea bueno para la ciudad. Ahí se construye un proyecto que ha ido caminando y en el que Pontevedra nunca ha fallado”, valoró el responsable de competiciones de la Federación Española de Triatlón.

En esa línea, García hizo referencia a la alta afluencia de público que no solo estuvo presente por todo el circuito para presenciar las victorias del francés Dorian Coninx y la británica Beth Potter en las pruebas élite, sino también en el Mundial de paratriatlón, con Susana Rodríguez colgándose la plata, y en las carreras sub-23, con el lucense Esteban Basanta y la buenense Natalia Castro en liza. En su opinión, el seguimiento de la gente en las calles hizo de la Gran Final de Pontevedra un notable reclamo en todos los ámbitos, especialmente en la promoción de la ciudad hacia todo el mundo.

“El deporte se ha integrado tanto en la ciudad que al final, el ciudadano lo siente como suyo. Y siente que si no hubiera un año triatlón, algo faltaría, porque es un activo muy positivo para la ciudad, porque deja imagen de marca de la ciudad, deja un retorno económico, un posicionamiento mediático. Todo siempre es en positivo”, argumentó el hombre a la cabeza de la organización de las pruebas.

El dirigente de la Federación Española llegó a ir más allá, indicando que la apuesta realizada al elegir a Pontevedra como ciudad anfitriona hubiese sido mucho menos relevante si el público no se volcase de la manera en la que lo hizo.

“Sabemos lo que nos hemos gastado en el evento pero hay una cosa intangible que es cuánto vale la marca de Pontevedra después de la Gran Final, cuánto va a arrastrar a mayores de gente a la ciudad después de este fin de semana. Si las cosas no se hacen bien y la ciudad no responde, eso no es positivo. Pero si la ciudad responde, va a traer números en positivo los próximos años. Y es una marca de ciudad que se ha visto en todo el mundo, en un montón de televisiones”, aseguró García, que a título personal no se le ocurrían eventos en el ámbito del triatlón tan especiales como el vivido este fin de semana en Pontevedra, que cederá el testigo en años venideros al Campeonato de España de Clubes de 2024 y al Mundial Multideporte de 2025, de nuevo con el margen del río Lérez como principal escenario de competición.

“Hemos visto a la ciudad entregada, con una puesta en escena que nadie ha visto jamás. Yo he estado en 15, 16 mundiales de los últimos 20 años. Ya lo habíamos visto en el Multideporte, pero lo que hemos visto en Pontevedra no lo hemos visto en ningún otro sitio. Cuando eso se pone en marcha, queda el segundo botón, que es el deporte. En la parte deportiva, nada ha fallado y eso es muy difícil. Ni un retraso, ni un problema. Las carreras espectaculares y las gradas y las calles, llenas como nunca. El legado queda aquí”, concluyó.

Lores: “La gente está enamorada del triatlón”

El presidente del comité organizador de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, Miguel Anxo Fernández Lores, resaltó en su valoración el vínculo tan especial que se ha generado entre la ciudad de Pontevedra y este deporte, patente durante todo el fin de semana.

“Hemos celebrado una Gran Final de las Series Mundiales que fue un éxito absoluto. Quiero decir que estoy enamorado de los vecinos y vecinas de Pontevedra, que colaboran activamente en muchísimas cosas. Cuando los vecinos y vecinas se ponen, son capaces de sacar adelante cosas que hace cierto tiempo eran impensables. Somos capaces de lo mejor y esta Gran Final fue realmente la constatación de esa comunión que existe entre Pontevedra y el triatlón”, afirmó el alcalde de Pontevedra.

Fernández Lores destacó especialmente que la gente se volcase con la prueba a pesar de no contar entre sus competidores con el ídolo local, Javier Gómez Noya, ni otros triatletas conocidos como Iván Raña o Mario Mola. "Yo estoy sorprendido y encantado de esa participación activa. Este año no hubo una participación de élite de triatletas gallegos como hubo otros años, por lo tanto es mucho más significativo. La gente está enamorada del triatlón, Pontevedra está enamorada del triatlón y el triatlón está enamorado de Pontevedra porque responde activamente y acoge de manera espectacular a todos los triatletas, que están deseando volver en un futuro”, indicó el regidor.

Después de la Gran Final, Pontevedra seguirá disfrutando en los próximos dos años de eventos de alto nivel relacionados con el triatlón. En 2024, la ciudad del Lérez acogerá el Campeonato de España de Clubes de Triatlón, en una fecha, según el alcalde, todavía por confirmar. A esa prueba se le sumará en 2025 el Mundial Multideporte, que regresa a la ciudad con disciplinas paralelas al triatlón olímpico como el aquatlón, el aquabike, el triatlón cross o la larga distancia, seis años después de aquella mágica edición de 2019 en la que Javier Gómez Noya se proclamó campeón del mundo de esta última modalidad, con el también pontevedrés Pablo Dapena en segundo lugar.