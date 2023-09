O Concello de Pontevedra convoca o VI Premio María Victoria Moreno de Literatura Xuvenil, un ano máis xunto á editorial Cuarto de Inverno. A recepción de orixinais, no Pazo da Cultura de Pontevedra, terá lugar ata o 15 de outubro. Esta convocatoria que ten como fin a dinamización e fomento a lectura e a promoción do uso do idioma galego como unha actividade de interese social, permanecerá aberta un total de 30 días. Poderá participar no VI Premio de Literatura Xuvenil María Victoria Moreno, calquera persoa que presente escritos inéditos da súa autoría redactados en lingua galega e cunha extensión máxima de 250.000 caracteres.

Os orixinais presentaranse acompañados dun sobre fechado que conterá a identidade de persoa autora (nome completo, enderezo, teléfono e correo electrónico) e o título definitivo da súa obra facendo constar no exterior “VI Premio de literatura Xuvenil María Victoria Moreno” e o título ou lema da mesma. O premio será a publicación do libro e 4.000 euros.