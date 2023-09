Consuelo Santiago García, Severino Bouzas Graña, Pascual Rodríguez Ferreirós, Visitación Núñez Castro, Ana González Santiago, Antonio Castro Area, Luis Durán Pastoriza e María Dolores Dopazo Barros son as catro mulleres e catro homes elixidos pola Asociación Por un Museo do Mar en Marín para a súa homenaxe ás persoas que dedicaron a súa vida a traballar no sector. Foi o acto culminante dunha xornada que comezou pola mañá na Praza 8 de Marzo, onde ten a súa sede o Museo do Mar, coa elaboración dunha alfombra con escenas mariñeiras por parte da Asociación de Alfombristas de San Martiño de Moaña. Tamén se amosou a obra escultórica “Inmigración por la supervivencia”, dos artistas Cristina Pino e Gustavo Suasnábar. Este acto matinal completouse cunha homenaxe a Luís Gómez Area, uns dos patróns da frota pesqueira de maior idade do Concello de Marín.

Xa pola tarde, a Alameda Rosalía de Castro acolleu a “III Xornada de Homenaxe ás Mulleres e Homes do Mar”. Os asistentes puideron ver un vídeo-homenaxe de cada un dos oito protagonistas do acto, realizados por Lukas Santiago, quen resumía a súa experiencia vital. O presentador do acto foi Nelson Quinteiro, que pechou o acto cunha actuación musical.