Tras tres jornadas repletas de intensa competición al más alto nivel, el Concello de Pontevedra acogió este lunes una valoración de cómo transcurrió la Gran Final de las Series Mundiales, con las intervenciones del responsable de organización de la prueba, Jorge García, y el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores. Ambos recalcaron en la sede municipal la impronta que dejará para el recuerdo un evento deportivo de estas características, el de mayor importancia en la historia de la ciudad.

"Yo he estado en 15, 16 mundiales de los últimos 20 años. Ya lo habíamos visto en el Multideporte, pero lo que hemos visto en Pontevedra no lo hemos visto en ningún otro sitio. Cuando eso se pone en marcha, queda el segundo botón, que es el deporte. En la parte deportiva, nada ha fallado y eso es muy difícil. Ni un retraso, ni un problema. Las carreras espectaculares y las gradas y las calles, llenas como nunca. El legado queda aquí", aseguró García, que además ejerce como director de competiciones de la Federación Española de Triatlón.

A mayores, los dos representantes del comité organizador de la Gran Final pusieron en valor el impacto económico y mediático que comporta organizar una prueba de este tipo en una ciudad como Pontevedra.

"La ciudad, los ciudadanos y la gente de Pontevedra no han fallado. Eso es porque el deporte se ha integrado tanto en la ciudad que al final, el ciudadano lo siente como suyo. Y siente que si no hubiera un año triatlón, algo faltaría, porque es un activo muy positivo para la ciudad, porque deja imagen de marca de la ciudad, deja un retorno económico, un posicionamiento mediático. Todo siempre es en positivo", añadió el responsable de organización.

Por su parte, Fernández Lores destacó adicionalmente la entrega ofrecida por el público de Pontevedra, volcado especialmente con las pruebas élite masculina y femenina celebradas en la tarde del sábado y del domingo. "Fue un éxito deportivo excepcional, pero sobre todo un éxito deportivo de público. Creo que tanto ayer como especialmente el sábado, fue increíble, creo que no cabía más gente en todo el circuito. Me comentaban que incluso en las zonas donde no pasaba nada, porque no pasaba la carrera ciclista pero iba a pasar la carrera a pie, había tres filas de gente esperando a la carrera a pie. La marea de gente que había al borde del río Lérez por Tafisa y por la illa da Xunqueira fue increíble", afirmó el regidor pontevedrés.

En ese sentido también se manifestó García, que hizo referencia al papel jugado por el público presente en Pontevedra para llevar en volandas el éxito de la Gran Final.

"Sabemos lo que nos hemos gastado en el evento pero hay una cosa intangible que es cuánto vale la marca de Pontevedra después de este fin de semana, cuánto va a arrastrar a mayores de gente a la ciudad después de este fin de semana. Si las cosas no se hacen bien y la ciudad no responde, eso no es positivo. Pero si la ciudad responde, va a traer números en positivo los próximos años. Y es una marca de ciudad que se ha visto en todo el mundo, en un montón de televisiones", afirmó.

Futuro

Después de la Gran Final, Pontevedra seguirá disfrutando en los próximos dos años de eventos de alto nivel relacionados con el triatlón. En 2024, la ciudad del Lérez acogerá el Campeonato de España de Clubes de Triatlón, en una fecha, según Fernández Lores, todavía por confirmar. A esa prueba se le sumará en 2025 el Mundial Multideporte, que regresa después de aquella mágica edición de 2019 en la que Javier Gómez Noya se proclamó campeón del mundo de Larga Distancia, con el también pontevedrés Pablo Dapena en segundo lugar.

Además del triatlón, la Boa Vila albergará en 2024 dos eventos deportivos de corte internacional muy importantes: el Mundial sub-20 de luchas olímpicas, previsto para la semana del 2 al 8 de septiembre. Dos meses después, el 2 y 3 de noviembre, Pontevedra será la ciudad anfitriona del Campeonato de Europa de ciclocrós, en el que se espera a más de 200 ciclistas del máximo nivel tanto en categoría élite como en sub-23.