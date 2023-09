A Xunta vén de rematar as obras de mellora do acceso peonil á Capela do Carme en Cuspedriños, na estrada PO-232, en Cerdedo-Cotobade. Esta intervención, cun investimento de 48.000 euros, incluíu a construción dun treito de senda e o acondicionamento do acceso peonil á capela, situada no punto quilométrico 7,240 da estrada PO-232, na parroquia de San Xurxo de Sacos. As obras consistiron na mellora da accesibilidade nos treitos anterior e posterior á capela e na dotación dunha pavimentación na súa fachada e na zona lateral con enlousado de pedra. Tamén se repuxo o itinerario peonil existente cunha nova pavimentación de formigón, mellorando o acceso para as diversas entradas das fincas.