Natalia Castro finaliza entre las veinte mejores: “Lo he dado todo”

Tarde complicada y de mucho sufrimiento la que experimentó este domingo la triatleta Natalia Castro, natural de Bueu, en el Mundial sub-23 celebrado en Pontevedra. La deportista formada en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva logró compensar con un extraordinario tramo de bicicleta una compleja natación, llegando a la carrera a pie entre las primeras. En esa última parte se vio aquejada de un flato y de problemas estomacales, que la alejaron hasta la decimosexta posición de una carrera ganada por la alemana Selina Klamt, seguida por la portuguesa Maria Tomé y la italiana Angelica Prestia.

“La verdad es que estoy contenta porque lo he dado todo. Lo siento porque hoy no tenía más piernas. Gracias a la afición de Pontevedra por hacer que no me rindiese, porque de verdad que lo iba pasando muy, muy mal. No salí muy bien del agua, pero estoy contenta porque haberme enganchado con el primer grupo y luchar hasta donde he podido. Es lo que hay”, explicaba Castro, la segunda mejor clasificada de la selección española tras María Casals, decimosegunda.

De este modo, la deportista buenense culminó un Mundial sub-23 que casi se complica en el agua del río Lérez, debido a las técnicas al margen del reglamento de algunas rivales.

“Es verdad que había un par de triatletas que me iban montando por encima y una casi me ha intentado abrir el neopreno. En vez de nadar limpio... Simplemente, han nadado mejor que yo y hay que meterle más caña en la natación. Quizás la corriente haya jugado un papel en contra, pero María [Casals] y yo hemos hecho bien en colocarnos a la derecha, porque he salido bastante limpia del agua”, aseguró Castro, que como su compañera de la selección apreciaba enormemente el calor del público en Pontevedra, tras su primera experiencia en una cita internacional en la ciudad del Lérez con la Copa del Mundo élite del verano pasado.

“Hoy fue más intenso, con muchísima más gente por las calles. No igual que los chicos ayer en la final, pero sí que se agradecía mucho toda la gente que estaba animando y gritando mi nombre”, concluyó Castro.

Por su parte, María Casals finalizó la carrera exultante por el ambiente vivido. “Me sabe a gloria este resultado. Estoy super feliz, porque parecía una carrera hecha para mí. Todo el mundo gritaba mi nombre. Estaba sufriendo todavía más, porque sentía que no podía defraudar a esta gente”, valoró la triatleta catalana.