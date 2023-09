O Concello de Cerdedo-Cotobade organiza para o sábado 7 de outubro unha excursión para todos os veciños que queiran inscribirse ás localidades de Vilanova da Cerveira (Portugal), A Guarda e Baiona a un prezo por persoa de 35 euros, no caso dos empadroados, e de 49 euros se non está inscrito no censo municipal. Para inscribirse nesta excursión, que estará dotada de 170 prazas, os interesados deberán facelo os días 27 e 28 de setembro. Así, o día 27 deberán dirixirse ao Centro Cultural de Cerdedo, de 17 a 19 horas, ou á Asociación de Xubilados de Viascón, de 19 a 21 horas. Os que decidan inscribirse o 28 deberán facelo na Casa Consistorial de Cerdedo, de 17 a 19 horas, ou na Asociación de Xubilados de Tenorio de 19 a 21 horas.