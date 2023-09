La Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo denuncia que tanto el equipo médico del PAC de Marín como una urgencia se tuvieron que atender con un taxi debido a la falta de ambulancia. El colectivo expone que el pasado domingo, el personal médico y de enfermería tenía que acudir a una urgencia “pero ante la falta de ambulancia disponible tuvieron que solicitar un taxi, esperar por él, cargar el material y salir”.

“Hablamos de urgencias en las que el tiempo de respuesta y atención es vital”, añade. Según explica la plataforma, al estar ocupadas todas las ambulancias del entorno (incluida la que tiene base en Marín) el equipo de tres personas tuvo que ir en taxi para no retrasar muchísimo más la respuesta. Aseguran que esto ha pasado en varias ocasiones en Moaña “con desenlace fatal” y también el pasado sábado pasado en Cangas, “aunque fueron en el coche patrulla de la Policía Local”.

“Una vez más y ya perdimos la cuenta, queremos denunciar que el servicio de ambulancias está saturado”, subraya la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo, que denuncia además que la Xunta está privatizando el servicio. “Es quien pone el dinero público, quien permite que no haya ambulancias suficientes, quien no reconoce a los técnicos cómo personal sanitario, o quien puede rescindir la concesión por incumplimientos graves, como amenazó con hacer pero no hizo en el área de Pontevedra-O Salnés con la empresa valenciana ambulancias Civera”, añade.

“No entendemos cómo la Xunta sigue manteniendo el servicio de ambulancias en manos privadas, desoyendo al personal sanitario, pacientes, plataformas etc. La salud no puede ser un negocio en manos de empresas que buscan con el menor número de recursos sacar el máximo beneficio sin importar las consecuencias en nuestras salud”, denuncia la plataforma.

Por otra parte, recuerda que Marín tiene una población de 24.000 habitantes “pero a pesar de nuestras demandas el Sergas ha recortado personal y solo manada una médica para lo PAC. Cuando hay varias urgencias saltan las costuras de la falta de personal y la saturación”, denuncia la Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo.