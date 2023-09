Los cambios del proyecto de Santa Clara, una de las razones del relevo al frente del Museo

No es la única razón, pero sí una de las de más peso. Los nuevos destinos que el actual gobierno de la Diputación tiene en mente para el antiguo convento de Santa Clara no coinciden en absoluto con lo que manejaba el cesado director del Museo, José Manuel Rey, que ha calificado su destitución como una “decisión política” que “no comparte”. En declaraciones a Radio Pontevedra, indicó que la nueva directora, Ángeles Tilve Jar, “formaba parte de nuestro equipo” como responsable de Colecciones.

El nuevo responsable político del Museo, el vicepresidente segundo Rafa Domínguez, ha admitido que la marcha de Rey obedece a una “cuestión de confianza”, mientras que el presidente, Luis López, ha hecho alusión explícita a “los nuevos enfoques” que se quieren dar al plan de Santa Clara como una de las causas del cese.

Aún no se sabe en qué consistirán esos cambios. La idea original esa destinar el convento adquirido por el Concello hace dos años y cedido después a la Diputación a piezas arqueológicas y fondos no expuestos. Hace unos días, Domínguez anunciaba que el proyecto del futuro museo de Santa Clara experimentará cambios para “convertirlo en un referente cultural no solo en Galicia y España, sino de nivel internacional”. Garantizó el objetivo de convertir el recinto en la “joya de la corona” de Pontevedra como “capital cultural”, pero estos anuncios y el relevo de Rey al frente del Museo han generado notable inquietud en el gobierno local, que aún desconoce qué pasará con el recinto. Tanto el alcalde, Miguel Fernández Lores, como el concejal y anterior responsable político del Museo, César Mosquera, apuntaron que “Domínguez vuelve para atrás”.

En una linea similar, aunque mucho más crítico con ese cese se muestra el PSOE provincial. Su portavoz, Carlos Font reiteró ayer que esa decisión es una “purga ideológica ordenada directamente por Rueda” y ha censurado que “ni siquiera escucharon al Consejo Asesor del Museo antes de tomar una decisión escandalosa y sin ninguna lógica”.

Además, los socialistas denunciaron que “se está imponiendo en la política de recursos humanos una absoluta opacidad en lo relativo al personal de confianza”. Afirman que se han aprobado 19 asesores del conjunto del gobierno y del grupo del PP cuyas contrataciones siguen sin aparecer en el portal de transparencia de la Diputación.

También alertan de la modificación de puestos de trabajo que figura en el orden del día del próximo pleno provincial en la que se crean dos plazas de chóferes para el gabinete de la presidencia y la vicepresidencia. Font dice que “eliminan de un plumazo otra garantía de transparencia” al prescindir del personal de otras administraciones que participaban en los tribunales de oposición de la Diputación, con la intención de evitar procesos “endogámicos”.

Finalmente, el PSOE critica que en el proceso de funcionarización puesto en marcha para que 79 plazas de personal laboral adquiriesen la condición de funcionarios la única plaza que se ha sacado con una “celeridad extrema” corresponde a la de Montserrat Otero Oitavén, que formaba parte de la candidatura del Partido Popular al Senado en las últimas elecciones generales.

Font habla de “baltarización” en la Diputación

