La víspera del inicio de las competiciones de la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón sirvió para reunir este jueves en el centro de Pontevedra a la selección española, que acude a la cita con uno de los contingentes nacionales más grandes de los países participantes en la prueba.

En categoría élite, serán diez los triatletas –la mayor representación junto a los 11 de Alemania y los 12 de EEUU– que intentarán situarse desde el principio entre los mejores para tener opciones de medalla. Es el caso de Sergio Baxter y Antonio Serrat, primero y segundo en la Copa del Mundo celebrada el año pasado en Pontevedra como preludio a la Gran Final, o Roberto Sánchez, que se juega en la ciudad del Lérez saltar al top-10 del ránking global de las Series Mundiales, en el que actualmente se encuentra decimosegundo.

“Tenemos muchas ganas de correr en la que será nuestra casa esta semana y luchar por el top-10 del Mundial. Esperemos tener una buena carrera y luchar por ello”, explicó Sánchez, que redundó en la importancia de esta prueba para las aspiraciones olímpicas de los triatletas nacionales.

“Estamos en plena clasificación olímpica. Todavía no están dadas las plazas de la selección para los Juegos de París de 2024 y dentro de los objetivos de este año está esa clasificación. Si hacemos una buena carrera el sábado, nos dará bastantes puntos para conseguir esa plaza”, argumentó el triatleta alicantino.

Por su parte, Antonio Serrat no podía ocultar su alegría al volver a defender los colores del combinado nacional muy cerca de su casa. “Es verdad que se realizaron campeonatos de España y muchas competiciones internacionales, pero es verdad que los gallegos, tanto Sara [Guerrero], Natalia [Castro] y Susana [Rodríguez] conocemos bien el río y la zona de la Peregrina, que va a ser espectacular para los aficionados y los triatletas”, aseguró el deportista vigués.

Un entusiasmo compartido por una candidata unánime a las medallas como la también olívica Susana Rodríguez, que regresa a las Series Mundiales tras competir por última vez en la localidad galesa de Swansea en julio.

“La verdad es que es una alegría y un honor tener la prueba más importante del año en casa. Es un premio, porque Pontevedra lleva organizando triatlones desde 2008, creo. Traer aquí la Gran Final es traer a los mejores del mundo. Que lo disfruten y la gente también”, reconocía Rodríguez, que abandera la selección española paralímpica más numerosa, con 16 paratletas en liza.

“Tuve una pequeña lesión hace unas semanas en un pie y aunque me sigue molestando, no me limita. Estoy bien y Sara, mi guía, está muy bien. Vamos a darlo todo para pasar un buen rato y llevarnos de aquí un bonito recuerdo”, concluyó.