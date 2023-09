Youtubeiras, proxecto organizado polos servizos de Normalización Lingüística de nove concellos, entre eles o de Pontevedra, das tres universidades galegas e da Deputación da Coruña co obxectivo de fomentar a creación en galego no YouTube con temáticas e formatos diversos, así como de promover e visibilizar os diferentes perfís de persoas xeradoras de contidos na Rede, pon en marcha tanto unha nova edición dos seus premios como o programa de visitas de difusión e formación a centros de ensino para achegarlle á rapazada o traballo de youtubeiros e youtubeiras de gran repercusión na nosa lingua.

“Volve Youtubeiras un ano máis e volven os seus premios nunha sétima edición que continúa a afondar na súa consolidación”, adiantou este xoves Demetrio Gómez, concelleiro de Normalización Lingüística de Pontevedra, acompañado por Blas García, alcalde de Ames; Victoria Quiroga, concelleira de Lingua do Concello de Rois, e Susana Reboreda, vicerreitora de Extensión Universitaria da Universidade de Vigo. Neste senso, Gómez sinalou que “este é, polos seus méritos e pola súa traxectoria, un certame de referencia para a comunidade creadora de contidos dixitais na nosa lingua”.

As categorías este ano volven ser as seguintes: Canle, Youtubeira, Youtubeira Revelación, Vídeo, Calidade Lingüística, Pioneiro, Rede e o Premio do Público. Todos os apartados están dotados con 1000 euros, agás o último ao que se destinan 500 euros. Os vídeos que se presenten deberán estar subidos con data posterior ao 15 de novembro do 2022. O prazo para presentarse iníciase hoxe mesmo e manterase aberto até o vindeiro 17 de novembro ás 23.59 horas. As persoas participantes deberán inscribirse a través da web www.youtubeiras.gal.

Pola súa banda, Susana Reboreda centrou a súa intervención en achegar as cifras que obtiveron os Premios Yotubeiras ao longo da súa historia. “No ano 2017, correspondente á primeira edición, rexistramos unha participación de 202 vídeos. Mentres, en 2020, a cifra chegou a 536. A partir desa edición, procuramos fixarnos nas canles. Así, en 2021, presentáronse 38 canles, pero xa en 2022 a cifra chegou a 75”, resumiu Reboreda. A esta medra na participación cómpre sumarlles outras melloras rexistradas. “Incrementouse, ano a ano, a riqueza temática dos participantes e o seu nivel técnico”, explicou a vicerreitora da Universidade de Vigo.