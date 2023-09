O Concello de Poio celebrou onte a comisión de Facenda na que se incluíu solicitar unha operación de crédito para poder facer fronte ás facturas de investimentos e subministros que ascenden a 423.804,64 euros, facturas que quedaron pendentes do anterior mandato e dúas dos mantementos dos colexios escolares que se fixeron este verán “e para as que deixaron esas partidas do orzamento esgotadas”. O alcalde Ángel Moldes sinalou que “este goberno fai un exercicio de responsabilidade para evitar que autónomos e pequenas empresas queden sen cobrar”