Más de 700 voluntarios se vuelcan desde hoy con los atletas para garantizar “un éxito total”

A partir de hoy, Pontevedra es la capital mundial del triatlón, pero en realidad ya lleva días recibiendo tanto a deportistas como a voluntarios. El calendario deportivo arranca hoy con un desfile, desde las 18.30 horas en A Ferrería, y mañana será la primera competición. Sin embargo, los voluntarios llevan toda la semana manos a la obra, si bien desde hoy se vuelcan con los deportistas.

Miguel Balea, que es el encargado de organizar el proceso de selección y los equipos de voluntarios, indica que más de 1.300 personas colaborarán con distintas funciones hasta el domingo inclusive. Aunque un número elevado de la plantilla son efectivos de la Brilat y de la Escuela Naval Militar, la increíble cifra de 706 son voluntarios. Dispuestos a poner su granito de arena en la Gran Final de las Series Mundiales, hay ayudantes de Pontevedra, pero también vienen a la Boa Vila procedentes de otras ciudades de Galicia como Ferrol o Lugo. En este punto, Balea comenta que quizás venga tanta gente desde Lugo porque allí está la Federación de Atletismo. Todos ellos con una premisa clave: garantizar el “éxito total” de la cita.

Hay voluntarios por la ciudad que llegan de todos los rincones de España: de Madrid, Toledo, Barcelona, Tarragona, Asturias, Andalucía... Y de otras partes del mundo. El caso más curioso es el de tres personas que volaron desde Japón: “Este es un grupo que lleva meses mandándome correos. Amantes de este deporte, están muy emocionados y con unas ganas locas de llegar y de conocer Pontevedra”. Los asiáticos todavía llegarán a lo largo de esta jornada, pero otros voluntarios ya andaban ejerciendo labores, como entrega de equipación, hace un par de días.

Balea está realmente encantado con la respuesta. Por ejemplo, viene también un voluntario desde Montpellier, en Francia. Lo hace en su autocaravana para aprovechar y conocer los alrededores. “Viene acompañando a su pareja, que va a participar en grupos de edad”. Otros muchos participantes cuentan con quedarse en la zona habilitada para caravanas en la Avenida Buenos Aires, de hecho. La zona sin duda se verá beneficiada en términos de hostelería y alojamientos turísticos.

En definitiva, aunque hay de todo, “son gente muy experimentada”, comenta el coordinador de voluntarios. De hecho, para organizar las funciones de los voluntarios, se han formado un total de cinco comisiones o secciones distintas como prensa, avituallamiento, logística, protocolo y secretaría, cada una de ellas con una formación previa y unos requerimientos específicos, como por ejemplo el protocolo para los desfiles y para la entrega de medallas. La primera remesa de ayudantes terminó en una jornada su primera encomienda, que Miguel Balea había organizado para dos días. Ese es el nivel de ganas con el que llegan a echar una mano en lo que puedan a la Gran Final de las Series Mundiales.

Voluntario con 75 años

El más longevo del equipo de voluntarios, curiosamente, se llama Benjamín: “Es que soy el benjamín de los hermanos”, se justifica riéndose. Este pontevedrés alegre, enérgico y con ganas de ser de utilidad pasó hasta el momento por varias competiciones como voluntario: “Yo lo paso pipa. Eso de estar sentado viendo la tele no me gusta. El médico no me conoce”, reconoce, aunque también dice que “hay que saber estar y trabajar”. Continúa haciendo ciclismo y conserva una jovialidad envidiable.

El ciclista y voluntario Benjamín es más que conocido en el mundillo, y se jacta de que los competidores lo saludan en cuanto lo ven. Es más que comprensible: lleva alrededor de quince años formando parte de campeonatos de este nivel, e incluso le dice al coordinador de los voluntarios “que nos mande más trabajo, que nos puso muy poquita carga”, dice antes de volver al trabajo de traslado de material.

Y es que la prioridad de Balea es que los voluntarios puedan disfrutar de tiempo libre también: “Hemos habilitado una parte del palco del Centro Galego de Tecnificación Deportiva solo para que los voluntarios disfruten de las competiciones, y además se ve la meta perfectamente”. Ya lo dijo el alcalde en una comparecencia de la pasada semana: “Sin los voluntarios, esto sería imposible”.

Todo, queda claro, está calculado al milímetro. Sin duda esto es gracias al tesón con el que ha trabajado la organización. En el caso de Miguel Balea, poner a funcionar la gran maquinaria de los voluntarios le ha costado varias noches de insomnio y nos cuantos días encerrado para cuadrar los turnos “teniendo en cuenta las preferencias de todos, e incluso les dimos opción a que los voluntarios estén con sus amigos, familiares o parejas en el turno”.