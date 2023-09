El Concello apuesta por medidas para reducir el tráfico en A Santiña, Alameda o Eduardo Pondal

La reforma de la Rúa da Santiña, en O Burgo, se licitará en las próximas semanas con un presupuesto de 1.804.914 euros. Así lo anunció ayer el concejal de Mobilidade, César Mosquera, tras admitir que el informa favorable de Patrimonio está en manos del Concello pero “se traspapeló”, de ahí el gran retraso que acumula esta actuación. De hecho, el edil pidió disculpas a este departamento de la Consellería de Cultura ya que en su día reprochó la “demora” en autorizar la obra.

La actuación, que cuenta con fondos de estatales de recuperación para la aplicación de Zonas de Bajas Emisiones, será la primera donde se aplicarán medidas de limitación del tráfico. Pero no es la única donde se programan nuevas actuaciones para reducir el número de coches.

Mosquera entregó ayer a los demás miembros de la corporación la documentación impresa del Plan Municipal de Mobilidade Sostible (PMUS) donde se establecen las propuestas genéricas en esta materia y se detalla que todo el casco urbano es una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), lo que evita a los conductores pagar por acceder en coche. Pero para ello hay que reducir el número de vehículos que circulan por él, en especial en calles como José Malvar, Echegaray, Alameda o Eduardo Pondal, “donde se aplicarán medidas que se anunciarán en su día”. El concejal indicó la aplicación de la ZBE en la ciudad “ya está en marcha” en la práctica, si bien reconoció que será necesario instalar señales informativas al respecto.

En el caso de A Santiña, se trata de completar el acondicionamiento de todo el tramo urbano del Camiño Portugués desde O Gorgullón. El proyecto básico recoge el plan de necesidades que fue aprobado en asamblea vecinal, aseguró el edil. A grandes rasgos, se diferencian dos tramos. El primero, entre el cruce con la avenida de A Coruña y la calle Valentín Paz Andrade, con un carácter más urbano debido a la presencia de bloques de viviendas; y el segundo, con un carácter más rural, hasta el cruce con la Rúa da Gándara.

El gobierno local reitera que no reabrirá la calle Reina Victoria

Era una decisión que ya certificó en varias ocasiones en los últimos meses, y ayer volvió a reiterarse: el gobierno local no reabrirá la calle Reina Victoria pese a que el pleno de la corporación acordó a finales de julio su reapertura, con los votos del PP y del PSOE. Esta vez se insiste en esa negativa sobre la base de un informe jurídico del secretario del Concello que señala que aquel acuerdo del pleno “no tiene carácter vinculante para el gobierno municipal” pese a ser adoptado por la mayoría de la corporación. “Se trata de un asunto competencial, no de jerarquía” y la organización del tráfico corresponde al gobierno local y no al pleno. La misma decisión se repite para la creación de vías sanitarias libres de “lombos” para acudir al hospital Montecelo, también aprobada en el mismo pleno. Mosquera cree que esta misma norma puede afectar también a la modificación de ordenanzas como la del mercadillo ambulante. Aunque su aprobación final corresponde al pleno, debe pasar antes por la junta de gobierno.