El comedor escolar comienza con 700 alumnos en la ciudad y un precio por menú diario de 5,68 euros

Los comedores escolares del municipio de Pontevedra, gestionados por la Federación Provincial de Anpa de centros públicos, Fanpa, con el servicio de la empresa Arume, han comenzado el curso con alrededor de 700 usuarios, una cifra que se espere que aumente de forma paulatina a media que avancen las semanas. De hecho, así se está comprobando en los diferentes colegios participantes, una veintena en la ciudad.

Rogelio Carballo, presidente de la Fanpa, asegura que el curso se ha iniciado en este sentido con total normalidad y sin ninguna incidencia.

“El primer mes de septiembre siempre empieza más flojo que el resto de meses, todos los años. Son menos días, ya que el curso comenzó el día 11, y muchas familias esperan a octubre para apuntar a los niños”, informa. A esto habría que añadir que muchos padres y madres todavía están de vacaciones, por lo que el servicio todavía no les urge como sí les ocurrirá en cuestión de semanas.

“Estamos en las cifras prepandemia, con las que se alcanzaban a lo largo del año lectivo los 1.100 usuarios”, añade Carballo.

A ellos hay que sumar los niños que acuden a los comedores de centros participantes en el municipio de Marín, otros cinco colegios.

Una de las cuestiones importantes a tener en cuenta por las familias es que “antes se pagaban todos los meses iguales y ahora realmente por los días que se usa el comedor”.

Y es que con la subida generalizada de precios todo cuenta en la economía familiar. A este respecto, Rogelio Carballo recuerda que, independientemente de la cuantía de los menús infantiles, “las familias necesitan este servicio, hay poco que podamos hacer para remediarlo”, de ahí que se trabaje tanto en intentar ajustar los precios y facilitarles este gasto.

Para este curso, el precio de un menú de mediodía, con los 0,55 euros de subvención universal que aporta la Fanpa gracias al convenio con el Concello de Pontevedra, se queda en 5,68 euros por niño y día. Esto supone una media de gasto al mes de entre 113 y 119 euros, para asistencias de 20 o 21 días por pequeño, en caso de que se utilice el servicio todos los días de lunes a viernes y descontando festivos. No siempre es así y muchos menores acuden menos días, por lo que a veces no se llega a los 100 euros mensuales.

Hay diferentes modalidades disponibles, de modo que si no se asiste con regularidad y el niño come de forma esporádica, el precio sube a 7,49 euros.

Además, para el “Plan Madruga”, de desayuno, los precios por menú van desde los 3,51 euros para los habituales hasta los 4,73 euros para los usos esporádicos.

También hay la posibilidad de usar este servicio sin desayuno, con un precio por día de 2,64 euros habitual o 3,98 esporádico.

La principal novedad para este año es la incorporación del llamado “Xantar-Go!”, un menú que prepara también Arume y que los escolares se pueden llevar a casa. Todavía se está dando a conocer, por lo que aún es pronto para saber cifras de usuarios a este respecto, confirma el presidente de la Fanpa.

La idea surgió a raíz de la propuesta de un profesor de un centro escolar de Pontevedra e incluye intolerencias alimentarias, para usuarios con diabetes, celiaquía, diversas alergias... Las familias interesadas deben ponerse en contacto con Arume para gestionar este menú.

Un menú tipo

1 Primer plato Ensaladilla rusa con patata, zanahoria, guisantes... 2 Segundo plato En el plato principal se puede ofrecer carne o pescado, en función del día. El de este martes ha sido de merluza en salsa de limón acompañada de ensalada de lechuga y tomate. 3 Postre Una pieza de fruta, como una manzana, para terminar.

Las becas se amplían este año a los colegios de Marín

La Fanpa ha informado a las familias de los menores usuarios de los comedores escolares que este año el procedimiento de beca de comedor se amplía a los centros educativos de Marín. Los interesados de este municipio pueden presentar sus solicitudes hasta el viernes 22 de septiembre. Las condiciones son estar empadronado en los concellos de Pontevedra o Marín y convivir con los menores para los que se solicita la beca de comedor. Los menores deben estar matriculados en un centro público del respectivo ayuntamiento que cuente con el servicio de comedor gestionado por la Fanpa. Es imprescindible no tener situación de impago con la empresa que presta el servicio de comedor (Arume) ni con la Fanpa. Tampoco se puede haber sido beneficiario de beca de comedor más de dos años por parte de la Fanpa. Asimismo, los ingresos per cápita no han de ser superiores al cien por cien del IPREM, ni el patrimonio exceder el necesario para tener derecho al Ingreso Mínimo Vital (INV). Es importante haber solicitado las prestación y pensiones las que tenga derecho: Risga, IMV… y que los integrantes mayores de edad que no estén trabajando estén inscritos como demandantes de empleo. De no cumplir con alguno de los requisitos exigidos la solicitud quedará excluida, advierte la Fanpa.