La ciudad, un gran escenario deportivo

Con toda la ciudad emocionada y los dispositivos de movilidad preparados, el Centro Galego de Tecnificación Deportiva es uno de los puntos neurálgicos de Pontevedra durante esta semana. Muchos de los 1.500 atletas llegados a la ciudad ya toman sus calles, en bares y cafeterías, pero también para entrenar, sobre todo a orillas del río Lérez.

A escasos días de comenzar el mayor evento deportivo del triatlón en el mundo, el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores quiso manifestar su compromiso y orgullo con los grandes triatletas salidos de Pontevedra. Dos nombres ineludibles del triatlón gallego de nivel mundial son sin duda Javier Gómez Noya y Pablo Dapena, este último recién llegado del ironman de Bélgica, que quiso acompañar ayer al regidor local en su visión de esta Final de las Series Mundiales.

Campeón en Dinamarca y subcampeón en su propia ciudad, el embajador de esta prueba en Pontevedra señaló que “es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista que se dedica a esto, ver en su ciudad esta competición”. El alcalde también aprovechó para destacar el apoyo que han brindado hasta el momento los pontevedreses a la hora de acoger el campeonato. También indicó que el “modelo urbanístico de Pontevedra y las condiciones atractivas” de la ciudad fueron clave para que la candidatura de la Boa Vila resultase la más adecuada para una competición de tal rango.

No solo Dapena tuvo un papel esencial en el desarrollo de este acontecimiento. Con anterioridad, el más laureado de los triatletas, Javier Gómez Noya, ya había acompañado a Lores para apoyar públicamente a Pontevedra en su decisión de albergar tal evento deportivo. A pesar de que en esta ocasión no competirá, se mostró orgulloso de que la ciudad del Lérez sea epicentro del triatlón de nivel internacional.

Mientras, durante estos días previos a la tan esperada competición mundial, ya es posible ver a los deportistas llegados de diversos puntos de la geografía mundial entrenar y hacer vida por la ciudad. “Les encanta Pontevedra”, indicó Dapena, “hay muchos americanos, por ejemplo, que están encantados porque todo es peatonal y no tienen que coger el coche para nada”.

Desde el Concello, así como desde la dirección de la Gran Final, invitan a todos los ciudadanos (y a todos aquellos, en general, que puedan desplazarse a Pontevedra) a disfrutar de la competición que sin duda será del gusto de públicos de todas las edades.

Sobre los puntos más difíciles que podrán encontrarse los deportistas a lo largo de la competición por la ciudad, Pablo Dapena señala varios lugares que son clave. El recorrido es prometedor y el entretenimiento del público asistente está más que asegurado, por lo tanto.

Citó algunos segmentos del trayecto, como la cuesta desde la Praza da Leña, y también todo el transcurso del río, donde será espectacular ver a los triatletas desde el puente de As Correntes. Lo mismo durante el trayecto en bicicleta. Por esas mismas zonas, por su dificultad, se han podido ver estos días a los deportistas entrenando y poniendo a prueba su resistencia al recorrido pontevedrés.

Por lo tanto, el triatleta recomienda a los pontevedreses acercarse para disfrutar de una competición de alto nivel que promete no defraudar a ninguno de los asistentes.

Por el momento, el atleta no está por la labor de hacer vaticinios sobre un posible ganador: el nivel es muy alto y muy igualado, explica. “Es difícil, incluso dependerá de si en la prueba de nado llevan o no neopreno. No está nada claro todavía”, concluyó Dapena.

Una Escuela Municipal de Triatlón

El alcalde, acompañado por el triatleta, aprovechó para presentar la Escuela Municipal Deportiva de Triatlón, una base de deportistas pontevedreses en ese campo. El proyecto busca dar un carácter prolongado en el tiempo a esta competición de septiembre. Por cuestiones logísticas, el próximo verano será un “campus de verano”, mientras que en septiembre de 2024 empezará como escuela.

Pontevedra, aseguró Lores, es “la capital del mundo del triatlón gracias a los referentes locales que hacen que los ciudadanos se vuelquen en las competiciones que acogemos”. Por su parte, Dapena indicó que comenzará en breve a recorrer “colegios para que se animen cuantos más niñas y niños, mejor”. Por ahora, falta crear “un calendario, promocionar y pone en valor el triatlón a partir del año que viene”, concluyó el deportista.