La natación en el río y la carrera por el centro histórico, reclamos del circuito para el público

La sede del Concello de Pontevedra acogió este lunes una comparecencia pública de Javier Gómez Noya, que analizó en la semana de competición todos los detalles del recorrido al que se enfrentarán los mejores triatletas del mundo en la Gran Final de las Series Mundiales, que tendrá como días fuertes este sábado con las carreras masculinas élite (17.20 horas) y sub-23 (14.20 horas), y el domingo, con las pruebas femeninas también en élite (16.45 horas) y en edad sub-23 (14.00 horas). Para las sesiones de entrenamiento previas, ya se han producido en Pontevedra los primeros cortes viales, con el objetivo de que los competidores conozcan ya los recorridos por los que transitarán.

En clave de competición, el pentacampeón del mundo de triatlón en distancia olímpica destacó la oportunidad histórica que supone para Pontevedra situarse en el elenco de lugares que han acogido una prueba de este tipo, la más importante en la temporada del triatlón profesional.

“Tener una Gran Final en una ciudad como la mía, como Pontevedra, es un hecho histórico. No hay más que mirar hacia atrás y ver las grandes ciudades en las que se celebró este evento en las últimas ediciones. Ciudades como Pekín, Londres, Budapest, Edmonton. Grandes capitales mundiales. Pontevedra, siendo una organización de las más experimentadas del mundo en todo tipo de distancias, ha dejado buenos resultados a nivel organizativo. Como pontevedrés, es un orgullo tener un evento de estas características”, valoró Gómez Noya, que destacó aspectos como la repercusión mediático y el impacto que esta prueba tendrá en la ciudad a largo plazo.

En cuanto al tramo de natación que seguirán los triatletas en Pontevedra –dos vueltas entre el Puente de los Tirantes y la pasarela peatonal para un kilómetro y medio de distancia–, el que fuera campeón del mundo de Larga Distancia en su ciudad en 2019 destacó la imprevisibilidad del río Lérez a la hora de la competición.

“Los recorridos son interesantes. Desde una natación atípica a la que estamos acostumbrados, por el río Lérez, que con las corrientes nunca se sabe muy bien, depende de si la marea esté subiendo o bajando conviene ir más por un lado o por otro. Eso puede ser un factor a tener en cuenta por los atletas. Para el público, va a ser muy atractivo ya que pueden seguir la prueba desde ambos márgenes del río así como desde la pasarela peatonal, que se ve muy bien. Se puede identificar a los atletas, algo que no ocurre en la mayoría de pruebas”, explicó.

La primera transición dará paso a la parte menos vistosa del triatlón, con un parcial de 8 vueltas en bicicleta en el que completarán 40 kilómetros, con pasos por la avenida de Compostela y la carretera vieja a Santiago, además del cruce en el Puente de As Correntes. No obstante, aunque no se prevé que se vayan a generar grandes diferencias, Gómez Noya apeló al ritmo que irá cogiendo la propia carrera como factor principal para que se puedan generar las primeras ventajas en esa parte de la carrera.

“El recorrido ciclista no tiene ninguna dificultad a nivel orográfico, aunque la subida a la carretera de Santiago tiene un poco de pendiente, pero no es nada especial para los triatletas de este nivel. Pero como casi siempre, el ritmo de la competición al más alto nivel y con los mejores triatletas del mundo jugándose plazas olímpicas en la última final de las Series Mundiales antes de los Juegos Olímpicos... yo creo que el ritmo va a ser lo que determine el devenir de la bicicleta más que el recorrido en sí”, matizó. En ese sentido, añadió que hay un par de zonas técnicas, como la entrada al estadio y la vuelta a la pista del Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Ambos puntos, señaló Gómez Noya, podrían “generar tensión, especialmente en la última vuelta”.

Por último, el plusmarquista mundial destacó la carrera a pie, con un trazado por todo el casco histórico de cuatro vueltas para un total de diez kilómetros. Saldrá por la Avenida de Buenos Aires y transitará por las calles Sierra, Don Gonzalo, Curros Enríquez, Michelena, Peregrina y la Praza da Ferrería, para bajar por A Leña, Sarmiento, Cruz Roja y llegar de nuevo a la zona del CGTD.

“Creo que es espectacular. Corrí un recorrido muy similar en el Mundial Multideporte en 2019 y el ambiente del público fue lo más destacable. Es uno de los mejores recuerdos que tengo en mi carrera. Es un recorrido con muchos giros, algo de subida llegando hacia la Peregrina. Es un circuito muy bueno para una final de las Series Mundiales y los atletas van a poner el espectáculo sea como sea”, valoró el triatleta local.

En ese sentido, Gómez Noya quiso recalcar que el público de Pontevedra podrá gozar de los mejores triatletas del planeta durante este fin de semana.

“Es el año del nivel más alto. En el Campeonato de Europa de 2011, hubo mucho nivel, por supuesto. En el Mundial Multideporte también, pero era una distancia diferente. A nivel distancia olímpica, están todos los que tienen que estar, los que están dominando a nivel mundial. Alex Yee, Hayden Wilde, Georgia Taylor-Brown en mujeres, Gwen Jorgensen, Kristian Blummenfelt. Están los principales protagonistas y los mejores triatletas a nivel internacional”, aseguró.