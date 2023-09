La huella del triatlón en Pontevedra no sería la misma sin el legado de Javier Gómez Noya, que no se vestirá de corto para la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón que se celebra en la ribera del Lérez esta semana. Sin embargo, el atleta afincado en la ciudad no ha querido perderse la ocasión a través de otra de sus grandes pasiones: la música. Y es que el pentacampeón del mundo de triatlón dará un concierto junto a su banda, Liorta, este sábado a las 22.00 horas en la Sala Karma, justo después de que se celebren en Pontevedra las carreras élite y sub-23 masculinas.

En la presentación de los circuitos en los que se disputarán las pruebas de la Gran Final, Gómez Noya indicó que se trata de una ocasión para disfrutar con amigos y triatletas de un buen rato, con música rock que versiona a grupos como Herdeiros da Crus, The Hives o The Offspring. "Llevamos años con un grupo que somos cinco. Tocamos rock, básicamente. Tres de nosotros somos triatletas, de muy buen nivel. Diego Paz, que estuvo becado en el CGTD, y Roberto Barral, que también estuvo allí. Lo hacemos para pasarlo bien, para desconectar. Ensayamos cuando podemos y estuvimos haciendo algún concertillo por ahí. Nos salió la oportunidad de tocar en la Sala Karma, una sala mítica. Agradecemos a Marcos [Rivas] que se brindara a dejarnos tocar ahí en una fecha tan especial para los que nos gusta el triatlón", explicó. Por su parte, el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, quiso subir la apuesta, animando en clave distendida al triatleta a participar en los conciertos paralelos al Mundial Multisport de la Federación Internacional de Triatlón que Pontevedra organizará de nuevo en 2025, como ya lo hizo en 2019. "Este concierto que va a dar en la Sala Karma va a ser una especie de test. Si funciona, estamos pensando que actúe ya en 2025, en el palco grande de la plaza del Concello. A ver cómo lo haces", afirmó jocosamente Fernández Lores. En 2020, Gómez Noya ya participó de forma especial en un concierto que la banda Malkeda dio en la Praza de España, donde el triatleta se hizo con la guitarra en una jornada marcada por la situación del coronavirus y las restricciones de aforo al aire libre.