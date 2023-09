Cuntis, un tesoro arqueológico por descubrir

La riqueza del patrimonio arqueológico de Cuntis y su entorno se visibiliza durante el mes de septiembre en una exposición que acoge la Casa da Cultura del Municipio titulada “Redescubrindo a arte rupestre. Área arqueolóxica de A Ran”, organizada con motivo de las actividades de la III Performance O Baño de Cuntis, organizada por la Asociación Cultural Río Gallo.

La muestra fue presentada por el Colectivo Guldrigáns, de reciente creación, que trabaja intensamente en el estudio y divulgación de los petroglifos de Cuntis.

Además de los puntos de petroglifos ya conocidos de Outeiro do Forno da Tella, Vales, Outeiro do Moucho, Prado e das Campás, Moreiras, Cama da Moura y A Veiga, se recogen en la exposición los nuevos hallazgos de los últimos meses: Pedroso, Forno da Tella y Sobreiras, próximos a las aldeas de Guldrigáns y A Torre, que amplían el área arqueológica de A Ran hacia el oeste, destaca el colectivo.

La Estación do Forno da Tella, frente al outeiro del mismo nombre, fue encontrada hace unos meses por el vecino de Guldrigáns Manuel Abalo y destaca por estar en una ubicación más baja que las del entorno, en medio de un pequeño bosque autóctono y no lejos de un pequeño arroyo. Se trata de una piedra que no sobresale excesivamente del terreno, pero “con unas combinaciones circulares singulares y atípicas, muy bien contorneadas”.

A pocos metros de este petroglifo está el Forno da Tella, junto al Outeiro do Forno da Tella, en el que se sitúa la losa más emblemática de A Ran, con numerosas figuras de cérvidos.

La otra “laxe” encontrada por el mismo vecino que merece destacarse por su importancia está situada en una ladera llamada O Pedroso, topónimo recogido por Martínho Picallo, así como otros petroglifos de la zona y microtoponimia. Es de superficie plana y está algo inclinada hacia el sur, con hasta tres combinaciones circulares, una de ellas, la ubicada más la izquierda, de forma algo ovalada tiene la particularidad de que está parcialmente superpuesta por una inscripción latina de tres líneas, con un campo epigráfico quizás romano o medieval y que aún está por descifrar y datar en su posible contexto histórico por su difícil lectura. En esta inscripción se intuyen las letras algo confusas “IN TVA CAMAISSA CAMIDO”.

“El hecho de que convivan en la misma piedra un petroglifo de la Edad del Bronce y una inscripción latina, bien sea romana o medieval, es algo inédito y con muy pocos precedentes en el arte rupestre gallego”, recalcan desde el Colectivo Guldrigáns.

Finalmente, en la cumbre de una colina próxima a esta última nueva estación se halla otro petroglifo llamado Sobreiras, en el que se aprecian varias combinaciones circulares y un posible serpentiforme.

El Colectivo A Rula también participó en la inspección de estos nuevos elementos y desde Guldrigáns esperan que “en los próximos meses diversos especialistas se pronuncien sobre la nueva inscripción encontrada, así como las correspondientes notificaciones a Patrimonio y al Concello para su protección”. Además, piden la señalización de A Ran y la creación de una ruta circular.