“Hasta hace muy poco estar estresado era ser un quejica”

Los riesgos piscosociales en el trabajo y el acoso laboral han centrado la jornada formativa ofrecida por Pedro Bruzos, técnico en Prevención de Riesgos Laborales y director técnico de Previsonor, a través de un ciclo de la Asociación de Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia (APE Galicia), con sede en Pontevedra. Esta iniciativa, cofinanciada por la Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade de la Xunta, terminó ayer, profundizando además durante otras sesiones en las claves de la ergonomía en el entorno laboral y la prevención para los trabajadores autónomos. Habrá una nueva edición en octubre; los interesados pueden informarse en apegalicia.gal.

– ¿Cuales son los riesgos psicosociales habituales para los trabajadores?

– El más frecuente, sobre todo con las nuevas formas de trabajo, es el estrés laboral, que es a lo que todos estamos más expuestos. Por ello es tan importante a nivel preventivo el análisis de todos estos factores, algo que no se ha tenido en cuenta hasta hace unos años, cuando se asumió la necesidad de hacerlo. En algún momento de nuestra vida laboral todos podemos sentir situaciones de estrés derivadas de ese desarrollo de trabajo, las nuevas tecnologías, carga de trabajo, organización... Cuando el estrés laboral aumenta y estamos en una fase avanzada pasaríamos al “burn out”, el estar quemado. Es un estrés profundo con insatisfacción laboral, malestar, irritabilidad y descontento generalizado con el trabajo.

– ¿Es muy habitual?

– El porcentaje aproximado de personas trabajadoras que manifiesta haberse sentido estresadas en su entorno laboral es de un 36%. Es un porcentaje elevado. También incluye ese descontento o insatisfacción por el desempeño de funciones poco acordes a la titulación de la persona, que tiene unas expectativas y después desempeña otro tipo de tareas menos cualificadas. Hay una gran variedad de factores que pueden propiciar la aparición de ese estrés.

– ¿Quién debe estar atento a ese estrés: el propio trabajador, la empresa...?

– Como obligación legal de prevención, y por sentido común, es la empresa la que tiene que propiciar un trabajo adecuado. Es clave, y ahí está la función de los prevencionistas, la concienciación para poder ver estos factores psicosociales como cualquier otro riesgo laboral. Y es que muchas veces las empresas se centran solamente en los accidentes, en que no se caiga un trabajador, y prestan poca atención a la organización, que es un factor importantísimo. Las personas trabajadoras valoramos tener un buen ambiente de trabajo, una buena comunicación, instrucciones claras, adaptar nuestras aptitudes al desarrollo de unas tareas adecuadas... Esto se valora hoy en día tanto o más que una buena remuneración o cuestiones más tangibles. La empresa es la que tiene la responsabilidad de intentar conseguir esas buenas condiciones. Debe testar en qué punto se está y tomar las medidas preventivas adecuadas.

– Porque muchos de esos casos de estrés terminarán en baja laboral...

– Sí. Hay organizaciones de mayor entidad que sí tienen muy medido esto y saben el coste que tiene el absentismo laboral, por bajas, por estrés... En las empresas más pequeñas es más difícil que vean esa relación. Hasta hace muy poco estar estresado era ser un quejica, sobre todo en determinados sectores. Los hay en los que la parte psicosocial es clave; son aquellos trabajos que tienen trato con personas, como el sanitario o sociosanitario, el comercial, educación, la Administración... en los que esta carga es mucho más elevada. Priorizar esto y tenerlo como protagonista en la empresa es clave para mejorar las condiciones y la satisfacción laboral de la gente y evitar esos costes de absentismo, bajas...

– ¿De qué modo han contribuido la pandemia y la incorporación del teletrabajo a aumentar los casos de estrés?

– Es algo importantísimo, porque supuso en algunos casos la adicción al trabajo y el hecho de estar conectados demasiado tiempo. Al final, con la pandemia estábamos conectados casi todo el día: siempre disponibles por estar en casa. Supuso ventajas, como el incorporar el teletrabajo como una forma de trabajo más, que funcionó y se desempeñó bien. Pero también hubo que acotarlo, porque se extralimitaron las horas. De hecho, se reguló y se logro la desconexión digital y todas las empresas tienen que tener un protocolo en este sentido con las horas en las que tú puedes desempeñar las funciones habituales. Incluso hay organizaciones que te desconectan automáticamente del sistema y te impiden seguir trabajando aunque tú quisieras.

– En cualquier caso, no a todo el mundo le gusta teletrabajar...

– Porque no todo el mundo se adapta bien a trabajar en casa y cada hogar es diferente. Es decir, no todos tienen la tranquilidad ni el sitio adecuados para trabajar. Es importante analizar esas condiciones: medios ergonómicos adecuados como una buena pantalla, silla... No es lo mismo teletrabajar en casa con los niños por allí en aquel momento de la pandemia que ahora, que pueden estar en el colegio en tu horario. También hay que tener en cuenta los factores individuales, ya que hay personas que prefieren trabajar en casa porque les resulta más productivo, mientras que otras prefieren la oficina y lo que ella supone de participación, comunicación...

– En su jornada formativa también habló de acoso laboral, ¿qué tipos existen?

– Las empresas están obligadas a tener un protocolo de prevención de acoso, y hay que distinguir entre acoso laboral estrictamente dicho de acoso laboral sexual y por razón de sexo. Este último va de la mano de la Ley de Igualdad. Toda la plantilla debe conocer esas conductas que se entienden inapropiadas y hay que establecer las medidas apropiadas para que no se produzcan las situaciones de acoso, así como establecer los canales de comunicación y denuncia para que, en caso de que tengan lugar, la víctima pueda comunicarlo adecuadamente, garantizándose la confidencialidad y que el proceso se va a tratar por trabajadores cualificados para analizar esta situación.

– ¿Es más frecuente el acoso en sentido vertical: de un superior a otros trabajadores a su cargo?

– Suele ser lo más habitual, con una jerarquía, pero no siempre es así. A veces es sorprendente y hay muchos casos de acoso en sentido horizontal, entre compañeros de trabajo, sobre todo las situaciones por razones de sexo y sexual.

– La teoría está clara, pero ¿qué ocurre con las empresas? ¿Hacen las cosas bien?

– Hay de todo. Las empresas de más entidad suelen tener una concienciación más elevada y tienen implementado este tipo de análisis y llevan a cabo medidas de mejora, pero en las pequeñas queda mucho por hacer, están todavía en un proceso de cumplimiento normativo. No es lo mismo tener que implementar, que se lo tomen en serio.