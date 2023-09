La comarca lidera el crecimiento del turismo en la provincia con el 86,5% de ocupación en agosto

La ocupación hotelera superó el 86,5% en el conjunto de la provincia en agosto y la demanda de los demás tipos de alojamiento disponibles (turismo rural, campings, albergues o vivienda turísticas), así como el número de personas que visitan los castillos de Soutomaior y Sobroso, o completan alguna de las variantes del Camino de Santiago, “están también en crecimiento”. Así lo aseguró el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, quien eligió Sanxenxo para hacer este balance de cierre del verano y dar a conocer las cifras del Observatorio de Turismo Rías Baixas. Unos datos, dijo, que “sitúan la provincia como una potencia turística de primer orden”.

Este balance del presidente provincial no solo sirvió para poner el punto y final a la temporada turística, sino que también marca un nuevo comienzo para el Observatorio de Turismo Rías Baixas, que emprende un camino “hacia una mayor transparencia, rigurosidad e interlocución con el sector”, afirmó el presidente. “En adelante, los datos que se facilitarán desde el Observatorio combinarán la seriedad y la oficialidad del Instituto Nacional de Estadística con el conocimiento en el terreno del sector. En este nuevo comienzo turismo, Diputación y sector vamos a caminar de la mano”, declaró Luis López.

Agosto

En lo referente a la ocupación de las plazas hoteleras. El mes de agosto se cerró con una ocupación media en la provincia del 86,5%, medio punto más que el mes de agosto del 2022 (85,9%). Lideran este crecimiento las comarcas de Pontevedra y Caldas.

La demanda en los albergues también experimentó un destacado crecimiento, con una ocupación media del 85,5% en el conjunto de la provincia frente al 83,4% del mes de agosto del año anterior. Un atractivo que es común a todas las comarcas de la provincia, pero que sobresale en el zona de Baixo Miño, que pasó de 74,4% de agosto del 2022 al 88,9% de ocupación en el pasado mes.

La ocupación de los campings y de las casas de turismo rural superaron el 85% en el conjunto de la provincia, mientras que en el caso de las viviendas turísticas superó el 93% y desde Aviturga hablan que en la práctica la ocupación en el mes de agosto fue plena.

Las viviendas de uso turístico (VUTs) encaran la recta final de una campaña de verano en la que alcanzaron una ocupación del 98% durante el mes de agosto frente al 72% del mes de julio. Aviturga califica por tanto este verano en términos de ocupación como “excelente”, con unos índices muy similares a los de la pasada campaña. Sin embargo, desde la Asociación de Viviendas de Uso Turístico reconocen que ha sido un verano desigual, que apuntó una clara contención en el gasto por parte de los visitantes y estancias más cortas. La flexibilidad de las viviendas de uso turístico a la hora de reducir las estancias mínimas ha facilitado a los visitantes disfrutar de unos días de descanso en cualquier rincón de Galicia y ha favorecido un mayor índice de ocupación.

“Somos potencia”

“Somos potencia en turismo rural, en la red de albergues, en los campings y en viviendas turísticas”, remarcó el presidente provincial, que estuvo acompañado en el Real Club Náutico de Sanxenxo por la diputada de Turismo, Nava Castro; el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; el presidente del CETS, Alfonso Martínez y representantes del sector.

Luis López quiso remarcar también el crecimiento en el número de peregrinos que se deciden a completar alguna de las variantes del Camino de Santiago que discurren por la provincia. “Cada vez son más los que eligen el Camino Portugués de la costa, que creció un 22% respeto al año 2022”, destacó el dirigente, que desveló también que en lo que va de año son más de 112.000 los peregrinos que caminaron hacia Compostela por esta provincia.

Finalizó el presidente provincial el repaso de los datos de turismo con un retrato robot del perfil de visitante que escoge la provincia como destino vacacional. “Tenemos un turista principalmente nacional (83%), de entre 35 y 60 años (55%), que se queda entre 7 y 15 días de media y que, en su gran mayoría, no nos conocía de antes (76%)”, definió López Diéguez, destacando también las buenas cifras de visitantes que siguen teniendo los castillos de Soutomaior y Sobroso, con más de 8.000 y 1.800 visitantes respectivamente en el mes de agosto.

Son unos datos que certifican el incesante crecimiento turístico de la provincia, pero “aún no tocamos techo”, subraya el presidente.

Luis López marca un nuevo reto para el turismo pontevedrés: “Podemos atraer todavía más al turista internacional y podemos diversificar aun más nuestra oferta, pero sin renunciar a la sostenibilidad”, propone el presidente, quien confía en volver a superar las previsiones de ocupación y de visitas en el mes de septiembre y construir un destino turístico cada vez más desestacionalizado.

Observatorio de Turismo

Luis López aprovechó su comparecencia para avanzar un nuevo proyecto. La creación de una red de destinos inteligentes que enviarán en tiempo real los datos de ocupación al nuevo Observatorio de Turismo Rías Baixas. “El estudio de estos datos servirá no solo para comunicar de una manera fidedigna los datos de visitantes. También para diseñar planes y acciones concretas que permitan seguir creciendo y mejorando estas cifras de una manera controlada y planificado”, explicó el dirigente.

“Pontevedra es disfrutar”, finalizó Luis López refiriéndose a que la provincia es un destino para disfrutar los 365 días del año. “No me estoy ciñendo al sol y a la playa, hablo de sol, playa, la costa, la montaña, el rural, la gastronomía, el vino. No hablo de un momento, hablo de un recuerdo imborrable. No me estoy refiriendo la una casualidad, hablo de un trabajo planificado, intenso y muy bien ejecutado por parte del sector. Hablo de lo que somos, de cómo nos damos a conocer y de lo mucho que aún podemos lograr”, concluyó el presidente de la Diputación.

Sanxenxo rozó el pleno empleo en verano

El alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, incidió en este acto celebrado en el Real Club Náutico, en la amplia red de alojamientos de los que dispone el municipio y de la relevancia de las segundas residencias en el cómputo total. “Tenemos la mayor red hotelera del norte con más de 9.000 plazas (9.441), pero también 11.000 familias de 49 provincias diferentes que tienen sus segundas residencias en Sanxenxo en las que llegan a pernoctar 55.000 personas”, explicó.

El regidor subrayó que en estas fechas que Sanxenxo llene sus alojamientos turísticos entra dentro de lo normal, “la novedad es que este verano rozamos el pleno empleo en términos técnicos con el 5,80% de tasa de paro”. Sanxenxo cuenta con 85.153 plazas vacacionales repartidas en 54.833 plazas en 10.606 segundas residencias y 30.320 plazas en alojamientos turísticos, que se reparten en 13.365 plazas en 2.583 viviendas de uso turístico, 9.415 plazas hoteleras (128 hoteles, 58 pensiones y 6 casas rurales), 4.773 plazas en 12 campings y 2.767 en 54 apartamentos turísticos.

Las VUT dinamizan el turismo interior

La Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Aviturga, indica que la incidencia de estas viviendas en el mercado inmobiliario es mínima, representando alrededor del 0,7% en ciudades como A Coruña y Pontevedra y un 1,2 en el cómputo global de Galicia. Según el registro de Empresas y Actividades Turísticas de la Xunta, Galicia cuenta con 109.267 plazas de alojamiento ubicadas en 20.313 viviendas de uso turístico que representan el 41,80% de la capacidad alojativa y el 1,26% del parque inmobiliario total de la comunidad autónoma. Por contra, las viviendas de uso turístico descentralizan la oferta alojativa en Galicia y dinamizan los municipios del interior, ya que ofrecen a cualquier viajero la posibilidad de pernoctar en cualquier punto de la geografía gallega. Aviturga destaca también el incremento de oferta registrado a lo largo de este año, consolidando este modelo como preferente por los viajeros a la hora de elegir cualquier destino, siendo especialmente atractivo para el turismo familiar.