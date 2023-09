Los padres y las madres de los alumnos de tercer curso de Primaria del CEIP Vilaverde se reunieron ayer por la tarde para recaudar firmas en contra de una decisión de la Inspección Educativa.En un escrito que remitirán a Inspección protestan contra la última resolución por la que el centro público tuvo que repartir las clases para admitir a una familia con tres hijos que querían ir al mismo colegio. “Se les ofrecieron otras opciones de centros públicos y no las aceptaron. En otros casos de años pasados en los que no había plazas no se hizo esta excepción”, señala una de las afectadas. Indica que se está dando un “trato de favor” en detrimento de la ratio y de los alumnos, que se “han visto separados de sus compañeros desde hace cinco años y tenían un grupo consolidado”. Según algunos progenitores, que se enteraron el sábado del cambio, sus hijos empezaron ayer el primer día de colegio “sin dormir bien, o con ganas de vomitar”. Describen como “cruel” la decisión y piden al centro que sea fiel a su norma hasta el momento, que era la de priorizar la unidad de convivencia en lugar de mezclar al alumnado de distintas aulas como sí venían haciendo en otros centros.