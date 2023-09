Últimos retoques para una Gran Final de Triatlón al completo

A menos de dos semanas para que Pontevedra acoja la Gran Final de las Series Mundiales de Triatlón, tanto la ciudad como las comarcas adyacentes colgarán en breve el cartel de completo en su oferta de alojamiento, debido al tirón de esta prueba deportiva, la más importante fuera de los Juegos Olímpicos, que arrancará la próxima semana con las sesiones de entrenamiento.

De cara a esa cita, se reunió este lunes el comité organizador de la prueba, presidido por el alcalde de la localidad, Miguel Anxo Fernández Lores, junto a Jorge García, responsable deportivo de la Federación Internacional de Triatlón, Javier Campos, presidente de la Federación Galega de Triatlón, y representantes de otras instituciones como Rafa Domínguez, vicepresidente de la Diputación y Daniel Benavides, director del servicio provincial de Deportes de la Xunta, además de Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo.

En esta reunión, los agentes institucionales trataron asuntos como el protocolo, en cuanto a la presencia en la entrega de medallas, e hicieron un repaso a la situación presupuestaria y a algunos de los eventos paralelos que albergará la Gran Final, como un congreso internacional de triatlón que tendrá lugar en Sanxenxo.

Adicionalmente, cada uno de los representantes políticos puso en valor las sinergias generadas para hacer posible esta competición, perteneciente al máximo orden internacional del triatlón.

“Hablamos de muchas cosas, pero quisiera hacer una valoración positiva. Es un evento que trasciende la ciudad y la comarca. Llegamos hasta Vigo incluso. Es el evento más importante a nivel de estado en 2023. Calculamos que cerca de 12.000 personas estarán viendo esta gran final y van a estar todos los deportistas de élite que van a querer participar en Paris 2024. Procuraremos que la gente esté encantada en Pontevedra y lo pase bien”, explicó Fernández Lores, que puso en valor la impronta que deja la ciudad en los visitantes a la hora de hacer eventos deportivos internacionales.

En esa línea se significó también el regidor sanxenxino, Telmo Martín, que destacó el vigor del sector hostelero de la localidad en ocasiones como esta.

“Agradecer al comité organizador que nos llamara para que participáramos en este evento tan importante para la comarca. Sanxenxo tiene una infraestructura hotelera de las más importantes y hay que aprovecharla”, aseguró Martín, que animó a Pontevedra a “hacer más cosas en la comarca conjuntamente”.

Impacto extraordinario

Desde el comité organizador y la Federación Internacional de Triatlón destacaron la enorme repercusión que la Gran Final va a tener, no solo por los deportistas y sus séquitos, sino por los aficionados que se desplazarán a Pontevedra exclusivamente para este evento.

“La Gran Final atrae muchos espectadores que vienen a ver a las grandes figuras del triatlón. Van a competir todos los que van a competir en los Juegos de 2024. Creo que se van a superar las 10.000 personas”, apostilló de nuevo Fernández Lores.

Un pronóstico para el que Jorge García, de la Federación Internacional, subió la apuesta. “Hemos hecho muchos eventos en Pontevedra y nunca ha habido tantos problemas para colocar a la gente. No se concentra el volumen tan alto del Multideporte pero sí en menos días y eso genera más impacto. No hay un hueco libre en Pontevedra y Sanxenxo. Este es el evento internacional más importante que hay en España en 2023. No hay otro a este rango”, afirmó.