La asociación Difusión Felina de Pontevedra ha vuelto a salir a la calle, una vez más, para recaudar fondos para la bonita y tan necesaria causa por la que nació: buscar hogar y cuidar a los gatos de la calle. No es novedad que el colectivo está desbordado, ya que los abandonos no cesan y los nacimientos no deseados de crías de las hembras sin esterilizar tampoco. Solamente desde el pasado mes de abril, Difusión Felina ha recogido a más de 85 bebés gatunos, muchos de ellos de camadas enteras, tiradas sin piedad en contenedores, cajas, al borde de carreteras...

Desde la asociación recuerdan que una de las formas de colaborar, además de adoptando, donando o ejerciendo el voluntariado, es convertirse en casa de acogida temporal de estos animales mientras no encuentran un hogar definitivo. “A ellas les debemos todo”, afirman.