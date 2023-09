Los ambulantes no se rinden: llegarán más protestas tras dos meses fuera de la Alameda

Este sábado, una vez más, los vendedores ambulantes que desde abril se instalaban en la Alameda se reunieron para protestar por su situación de bloqueo. Llevan todo el verano en huelga, a pesar de que el día que no trabajen es un día que no cobran, y lo saben. De hecho, el martes hará dos meses que los vendedores no instalan sus puestos en Pontevedra, desde que les indicaron que no podrían trabajar donde lo llevaban haciendo desde que dejaron la anterior ubicación.

Desde el Concello insisten en que el mercadillo tiene que ubicarse allá donde estuvo 35 años, en el paseo de Rafael Areses junto al Lérez, pero dicen que seguirán en busca de una solución que beneficie “a los feriantes y a la ciudad de Pontevedra”, en palabras del alcalde Lores. Los feriantes llevan desde el 12 de julio en huelga, manifestándose por varios lugares de la ciudad para concentrarse en la Alameda, donde cada sábado se dan cita en protesta contra la gestión del Concello de Pontevedra en este asunto. Ayer salieron de Rafael Areses con sus furgonetas y llegaron a la Alameda, donde se concentraron con sus pancartas “Lores, escoita, os ambulantes estamos en loita” y “Alcalde, dimite, el pueblo no te admite”, con las que demandan que su ubicación definitiva de los sábados sea la céntrica arboleda. Allí es donde quieren ejercer cada fin de semana, y no en Rafael Areses, donde aseguran que la afluencia de público es mucho menor. “Este es un punto estratégico, donde pasa mucha gente y por donde entran turistas. Por capricho político, ellos no nos quieren aquí”, dice la feriante. Explican que han registrado cinco audiencias con el alcalde y Gulías, en total, y que el regidor local nunca se reunió con ellos: “Obtuvimos la callada por respuesta. Que sepa todo el mundo que, si no nos recibe, la vamos a montar muy gorda”. Solamente en una ocasión tuvieron reunión con la concejala de Promoción Económica y Mercados Anabel Gulías, en un encuentro que calificaron de infructuoso, ya que no llegaron a ningún punto en común. Ellos insisten en el diálogo, si bien no se sienten escuchados por parte del gobierno local, con quien no están en contacto hasta el punto de enterarse de los avances “a través de la prensa local. Entre nosotros hay consenso y democracia, que somos 56 familias”, explica la portavoz de la Asociación Galega de Ambulantes y Autónomos, Margarita González. A través de los medios, precisamente, conocieron la intención del ayuntamiento de cerrar “tres carriles en la Avenida Reina Victoria para colocarnos a nosotros. No entendemos por qué tenemos que enterarnos por la prensa, si nos reunimos con Anabel Gulías en persona”. Más de 7.000 firmas “Sin embargo, el Concello no nos escucha. La oposición del gobierno municipal (formada por PP y PSOE) nos apoya, lo sabemos”, añade González. Todavía albergan la esperanza de que un próximo pleno consiga darles la razón. Mientras tanto, continúan recogiendo firmas para que vuelvan a dejarles trabajar en su lugar habitual. Durante las fiestas de la Peregrina, así como en la Feira Franca, les ofrecieron la alternativa de instalar sus puestos en Campolongo, una decisión con la que los feriantes se mostraron comprensivos. Lo que ocurre es que después “quedó claro que fue una mentira”, dicen. “Les importa el otro mercado, el de abastos, y eso que son muchos menos que nosotros. Pero el comercio de la ciudad nos apoya, y no solo hablo del del centro. Vamos mucho más allá”. Lo que no entienden es por qué no han podido volver: “Hay muchos sábados que la Alameda está totalmente vacía y nosotros seguimos sin poder trabajar”, dicen. Hasta el momento, según Margarita González, ya han llegado a obtener 7.400 firmas. Los feriantes echan mano de calculadora y explican: “Si quieren lo mejor para la ciudad y para los ambulantes, ¿por qué se niegan a sentarse a hablar? Si en Pontevedra somos 80.000 personas, eso significa que casi el 10% de la población nos apoya”. Advierten, además, de que no solo seguirán manifestándose y haciendo ver su inconformidad. Para finalizar, lanzan una advertencia sin llegar a dar más detalles por ahora: “Por la final del Triatlón en Pontevedra vamos a montarla gorda”, asegura la portavoz de la plataforma.