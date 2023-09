El Concello de Pontevedra, a través de su junta de portavoces, anunció ayer la convocatoria de un pleno extraordinario, previsto para el próximo lunes, en el que se presentarán los informes que argumentan la incompatibilidad laboral que afronta la agente de la Policía Local de Pontevedra Iris Romero, que había solicitado compaginar su puesto en las fuerzas de seguridad con el de árbitra asistente en la Primera División Femenina de fútbol.

“El informe es coincidente con el que ya existía del servicio de personal, que no es posible esa compatibilidad por existir una incompatibilidad plena en el cuerpo de Polícia Local de Pontevedra. La asesoría jurídica ratifica estos términos”, explicó Eva Vilaverde, edil responsable de Personal, que indicó que la situación fue analizada con detenimiento antes de llegar a esta conclusión.

“Se pidieron los informes y se le dio muchas vueltas, para arriba, para abajo. Se intentó que fuese posible pero no es posible porque la Policía Local de Pontevedra tiene un factor de incompatibilidad plena recogida textualmente y expresamente en la relación de puestos de trabajo, argumentó Vilaverde, que se hizo eco del dictamen de los servicios jurídicos del Concello.

“Ella ya era árbitra, lo que pasa es que lo hacía cobrando únicamente indemnizaciones por asistencia a cada partido. En ese caso, no hay problema, porque sería un complemento. El problema es que ahora tiene que firmar un contrato profesional y no le permite compatibilizar con la Policía Local”, matizó la concejala, al mismo tiempo que abrió la puerta a una posible modificación de la norma previo debate en el Pleno municipal.

“Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un servicio de emergencias, pero habría que valorarlo. No es imposible quitarlo y hay sitios que tienen excepciones. Habría que analizarlo, en qué medida y cuáles son las excepciones, porque hablamos de un cuerpo de emergencias muy concreto, que hay actividades y cuestiones incompatibles por el propio trabajo”, afirmó Vilaverde, al respecto.

“En este momento, todos los informes dicen que con la norma existente es imposible. No es que no haya voluntad política o no queramos, es que con la norma actual no se puede. No podemos hacer una excepción porque una policía nos caiga bien o su actividad nos guste más”, indicó.

Responsabilidades

Las reacciones a la situación de incompatibilidad de la árbitra no se hicieron esperar. A través de un comunicado, Comisiones Obreras ha pedido que, tras esta resolución, se asuman responsabilidades políticas por lo ocurrido.

“Esperemos que en un futuro próximo se declare por los tribunales de justicia la anulación de este acuerdo de la Junta de Gobierno, o de que es compatible el arbitraje con la profesión de policía, se asuman con dimisiones o ceses la responsabilidad política, y que los perjuicios causados a los trabajadores del Concello los paguen los afectados con la limitación de derechos o el pago de indemnizaciones”, aseguró el delegado sindical en el Concello, Antonio Millares.