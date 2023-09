Santa María recibe con gusto a devotos y turistas

Mientras que hace unos años Santa María la Mayor procuraba un ambiente de recogimiento evitando a los turistas, ahora voluntarios como Charo y Erhard dan la bienvenida a peregrinos y visitantes. Lo hacen desde el mes de junio tras un carrito (otrora de helados) a las puertas del templo, con amplias sonrisas y muchas ganas de entablar conversación. Son algunos de los devotos de esta iglesia que participan de esta recibida de los peregrinos del Camiño Portugués, en auge en los últimos años. Les proporcionan información sobre la basílica y la ciudad, con un folleto explicativo con el recorrido litúrgico del templo.

Los parroquianos Charo y Erchard, turnándose con hasta una veintena de voluntarios, esperan a los viajeros cada tarde de lunes a viernes hasta las 21.00 horas de la noche. Continuarán, aseguran, durante todo el mes de septiembre porque no cesan las visitas, muchas en grupos numerosos. A pesar de la lluvia de ayer, no dejan de tener palabras amables con todos los que se acercan: “Esto es un no parar”, celebran.

La iniciativa para acoger a los peregrinos del Camiño Portugués es todo un éxito, y este año se incorporó la oración de intercesión, que en palabras del párroco Javier Porro, se trata de una novedad “interesante que aporta muchas experiencias trascendentes”.

Dentro de la basílica, que acaba de celebrar hace menos de un mes sus fiestas patronales, hay multitud de visitantes dando la vuelta al transepto.

A diario atienden a cientos de personas y les ofrecen claves para su visita, repartiendo material didáctico y sellando la credencial a los peregrinos. No importa si la visita tiene o no propósito religioso, pues los voluntarios los atienden igualmente y les ofrecen su acompañamiento. Una vez que el peregrino cruza el umbral de la iglesia, se encuentra con voluntarias como Remedios y Beatriz, dos amables mujeres que invitan a los peregrinos a orar y a hacer sus peticiones a Cristo, ante el Sagrario.

Lo hacen redactando su petición en una nota de papel y depositándola sobre el altar. “El idioma no es problema”, indica Remedios, que se comunica con facilidad con una pareja de peregrinos italianos.

“Lo peor es el inglés, aunque tenemos a una voluntaria que tiene bastante soltura. Nosotras hablamos con españoles, potugueses e italianos sin problema”.

Estas mujeres acompañan al peregrino para que “no sienta que ha venido aquí y no ha sido escuchado”. Incluso a quien no sabe rezar, lo ayudan y acompañan para que “pida al Señor tener un buen camino de vuelta”.

Aunque no siempre hay tiempo para pararse con todos, sobre todo si acuden en grupo, los voluntarios de Santa María la Mayor procuran dar una atención personalizada a todos.

Además, se llevan anécdotas, viven momentos de gran emoción y aprovechan para practicar distintos idiomas. Como indica Charo sobre sus compañeros, “son personas muy sensibles que saben escuchar a los demás”. Como petición especial, podría hacerse que estas mujeres y hombres continúen por muchos años haciendo su inestimable labor.

Por otra parte, la pasada jornada, el Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto Fernández, hizo públicos los nombramientos de los nuevos Vicarios Episcopales de la Diócesis de Santiago. A su vez, ha mostrado su gratitud a los Vicarios Episcopales anteriores por su trabajo y desvelos al frente de las Vicarías.

Entre ellos, están Francisco Javier Porro, Vicario episcopal de Pastoral, y Lus Seoane Ares, Vicario Episcopal Territorial de Pontevedra. Porro lleva desde noviembre de 2012 siendo párroco in-solidum de Santa María la Mayor. Ya en el año 2015 lo nombraron Delegado Diocesano de Apostolado Seglar en la Archidiócesis. Es Consiliario de Cáritas Interparroquial de Pontevedra también desde 2018.

En el caso de Luis Seoane Ares, desde 2003 ha sido Párroco de O Bo Pastor de Monteporreiro. En los últioms años trabajó como profesor de Religión y ha acompañado como Consiliario al Voluntariado de Manos Unidas en la Delegación de Pontevedra, entre otros cargos importantes. Se incorporó al Cabildo de la Catedral de Santiago asumiendo la presidencia de la Comisión de Cultura y el oficio de Fabriquero.