Los montes vecinales que no están declarados en firme como comunales, por medio de sentencia judicial o cualquier otra fórmula legal, podrían volver a manos de los Concellos, o del Estado, en caso de aprobarse la reforma de la regulación de los montes vecinales que impulsa el gobierno gallego. La nueva norma convertiría en un acto firme la usurpación que se hizo de los mismos durante la dictadura franquista. Lo advierte la Organización Galega de Comunidades de Montes.

En la comarca de Pontevedra quedarían a salvo de esta vuelta atrás los terrenos de comunidades de montes como las de Salcedo, o Mourente, que han demostrado claramente su propiedad vecinal a través de sentencias firmes. La primera tras su largo litigio contra el Estado por el uso de sus terrenos por parte del Ejército y la segunda en su reclamación sobre el terreno que ocupa el hospital de Montecelo.

Pero aquellas que no tienen un reconocimiento explícito y legal de su titularidad vecinal, podrían regresar a manos del Estado, según advierte la organización que preside Xosé Alfredo Pereira. Con ello, los ayuntamientos tendrían más fácil poner los montes en manos de intereses privados.

La Organización Galega de Comunidades de Montes (OGCM) indica que en recientes declaraciones públicas hechas por el conselleiro de Medio Rural y también por el presidente de la Xunta, “el Partido Popular confirma su intención de legalizar las usurpaciones franquistas de los montes vecinales”. La organización de comuneros apunta que el PP ya se posicionó a favor de la Plataforma gallega de afectados por las comunidades de montes, empresarios y particulares, que reclaman la propiedad “de unas tierras vendidas o cedidas por los ayuntamientos, que no eran titulares, sino usurpadores de las mismas” y lamenta que “con el fin de legalizar las usurpaciones de los montes vecinales, no les importa saltarse la legislación vigente”.

Sentencias

La OGCM explica que el conselleiro de Medio Rural ha criticado las sentencias judiciales que fallan a favor de las comunidades de montes y obligan a devolver el territorio usurpado al vecindario. En cuanto al titular de la Xunta, habría “justificado la usurpación, con el argumento de que no es licito devolver estas tierras a las comunidades de montes porque desde hace años están empleados en otros usos distintos”.

La OGCM entiende que el conselleiro del Medio Rural “quiere impedir la aplicación del carácter de titularidad germánica de los montes vecinales”, ya que “la imprescriptibilidad de los montes vecinales hace que la antigüedad de la usurpación no sea fundamento de derecho para proteger al infractor y permitir la impunidad de la usurpación”. Afirma además que la Xunta “obvia la vigente legislación de montes vecinales y un número importante de sentencia que confirman que, independientemente de los usos actuales, son montes vecinales en mano común los que se demuestren que fueron usados y aprovechados por el vecindario comunero, no entendido como un ente administrativo, sino como grupo social”.

La reforma haría comunero a quien no reside en la parroquia

“La Consellería do Medio Rural sabe muy bien que no se podrán legalizar las usurpaciones franquistas de los montes vecinales mientras no se elimine el carácter de titularidad germánica de los montes”, expone la Organización Galega de Comunidades de Montes. Por eso –añade–, en el llamado Libro Blanco sobre la reforma de la regulación de los montes vecinales en mano común de Galicia, se contempla la eliminación de este carácter mediante la consideración de comunero a quienes no viven en el lugar, aldea o parroquia en el que se asienta el monte, dotando a las comunidades de montes de personalidad jurídica y quitando de la consideración de monte vecinal a aquellos que, según el criterio de la consellería, no tengan aprovechamiento forestal. La OGCM sostiene que el llamado Libro Blanco “comienza con una mentira, ya que en su portada afirma que en el mismo se recogen las aportaciones recibidas en el proceso de participación pública del mes de abril de 2022”, que aseguran que es falso. Entre las aportaciones de la OGCM no incluidas se recoge la que solicitaba que la futura legislación contemple la declaración de nulos de pleno derecho todos los actos y negocios jurídicos que se llevaron adelante en los montes vecinales. “Solicitud que está también recogida en la propuesta para una ley de montes vecinales contemplada en la Iniciativa Legislativa Popular presentada en el Parlamento con el aval de 12.010 firmas de comuneros y de la sociedad gallega”.