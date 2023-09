El portavoz del grupo provincial socialista, Carlos Font, salió al paso de las declaraciones realizadas por el presidente, Luis López, sobre las cuentas de la institución provincial, en las que acusó al anterior gobierno bipartito de realizar una “gestión descontrolada de todo el dinero de los pontevedreses”. “El Partido Popular tiene que ponerse ya a trabajar, porque lleva dos meses presidiendo la Diputación y aún no ha puesto en marcha ni una sola idea, proyecto o iniciativa propias”, señala el partido socialista en un comunicado, en el que Font también celebra que “el presidente de la Diputación naufrague como monologuista del Club de la Comedia intentando criticar la gestión económica del anterior gobierno provincial. Que nos diga que la ejecución presupuestaria de 2023 está muy avanzada a la altura del mes de septiembre es un chiste malo o una demostración del escaso nivel del nuevo presidente y su equipo”.

El grupo socialista le exige a Luis López “más seriedad” y lo invita a examinar los datos del visor económico de la propia web de la Diputación, donde se da cuenta diariamente de la ejecución presupuestaria, no en vano la Diputación de Pontevedra se convirtió, durante el pasado mandato, en una referencia en las evaluaciones sobre transparencia. También le invita a repasar los datos del arqueo que se aprobaron en el Pleno de constitución de la nueva Corporación, que dan cuenta de los fondos disponibles. “Que nos venga con unos papeliños que llama “evaluación interna” y no se sabe ni quién los hizo demuestra muy poco rigor porque ni siquiera distingue entre gasto autorizado, dispuesto, reconocido o pagado”. “Además, da vergüenza ajena escuchar a un presidente de la Diputación del Partido Popular hablar del dinero que hay en los cajones, cuando sabe perfectamente que el último presidente del PP, Rafael Louzán, tenía un cajón con 20 millones de euros para repartir a su capricho, mientras que el gobierno de Carmela Silva repartió hasta el último céntimo por criterios objetivos y no levantó un solo reparo de Intervención en 8 años”.

Carlos Font recordó también que el PP dejó en 2015 una deuda de 49 millones de euros y multas de la Unión Europea por la gestión de los fondos europeos. Por ello, le parece “entre cómico y patético que se dé una rueda de prensa en la que se trata de desprestigiar al anterior gobierno provincial, que fue el que trajo los criterios objetivos entre todos los concellos de la provincia, la igualdad en todas las subvenciones y la transparencia en todas las convocatorias”.