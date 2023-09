Trajes de Feira Franca para ganar en calidad de vida

La Praza de España hizo ayer las veces de escaparate de moda para lucir las creaciones elaboradas con motivo de la Feira Franca por un grupo de usuarios de Servizos Sociais y el Centro de Día del Concello de Pontevedra.

En este caso, los trajes medievales forman parte de una actividad iniciada en el mes de enero y que durante dos veces a la semana reúne a una decena de participantes, muchos de ellos sin apenas nociones básicas de costura, para aprender a utilizar la máquina y poder crear estas vestimentas. El éxito del resultado final, más allá de unas ropas que no tienen nada que envidiar a las de los profesionales del corte y confección, es el hecho de disfrutar al máximo del proceso.

“Soy una principiante. No tenía ni idea de todo esto y, personalmente, me gusta mucho porque estoy aprendiendo muchísimo y no pensaba yo que iba a llegar a todo esto, tan bonito de verlo hecho por nosotros y estar todo el día aprendiendo unos de otros“, explicó Raquel Gómez, una de las participantes en el programa.

“Quería aprender algo que me sirviese. Al principio, me gustó mucho y cada día me gusta más”, añadió.

Después de esta experiencia con los trajes de Feira Franca, Gómez se ve con ganas de más. “Quiero aprender a hacer patrones, quiero ver un modelo y saber sacarlo, pero bueno, todo es un aprendizaje y lleva su tiempo. Estoy muy contenta por mi resultado y por los de mis compañeros”, recalcó, haciendo hincapié en el éxito que supone a nivel personal la constancia necesaria para elaborar este tipo de vestimentas.

A las puertas de la Casa Consistorial recibieron también la visita del alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que alabó la iniciativa. “Quiero felicitarles porque es un trabajo excepcional. La Feira Franca, aparte de fiesta, es actividad económica, y la aportación de la gente es fundamental para que la fiesta sea como es”, valoró el regidor, junto a una de las impulsoras del taller, Mucha Castromán, que puso de relieve el empeño del grupo en sacar adelante estos trajes y complementos –estos con materiales reciclados– para la Feira Franca.

“Fue un honor hacer este taller y la gente se implicó mucho desde el minuto cero. Hicieron muy buena piña. Trabajamos dos días a la semana, lunes y viernes, de 10.00 a 13.00. Es muy gratificante ver este resultado y que la gente lo reconozca”, explicó Castromán, que destacó además los beneficios del programa de costura.

“Es importante para la integración de ellos, para ir adaptándose poco a poco al camino laboral, por decirlo así, si es que en algún momento surge esa oportunidad. Vienen de Servizos Sociais y del Centro de Día. Se trata de mantenerles una rutina y unos horarios para que cumplan y estén activos”, detalló.