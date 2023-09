Cabañas, barcos o iglús para escapadas diferentes

Cuando viajas todo importa desde los lugares que visitas hasta el sitio en el que te hospedas. ¿Pero porque no salirse fuera de lo designado como habitual y vivir una escapada diferente?

No hay nada mejor que un lugar alejado del ruido de los coches y la ciudad para poder disfrutar de experiencias para el recuerdo. Si la excusa es que no tienes tiempo para viajar y vivirlo, ya no es inconveniente pues ni siquiera hace falta que te muevas de Pontevedra y sus alrededores para encontrar decenas de opciones.

Desde hace varios años, son diversos los alojamientos “diferentes” que se han convertido en uno de los destinos más llamativos para tanto turistas como ciudadanos, pues ofrecen una gran experiencia en plena naturaleza. De este modo, estos alojamientos ofrecen una gran oportunidad para descubrir algo nuevo y sumergirse en una aventura distinta en la que respirar aire puro con el ruido de los pájaros, los árboles o el oleaje si te encuentras en el mar.

No hay mejor opción que estos alojamientos para huir del estrés del trabajo o de los estudios que te hará desconectar de todo eso y volver a conectar contigo mismo dejando los problemas a un lado importando simplemente tú. Además, se convertirá en una oportunidad de descubrir lugares y rincones secretos.

Son muchas las falsas creencias de que por estar al aire libre ya no tiene el “glamour” que si aporta un hotel o un apartamento, sin embargo esto no se acerca ni una milésima a la realidad. Pues todas y cada una de las opciones que se pueden encontrar ofrecen todas las comodidades posibles simulando que te encuentras en un hotel; pero con el plus de disfrutar de unas vistas inigualables así como la libertad que supone alojarse en una tienda, cabaña o burbuja en medio de la naturaleza.

Desde luego, estas nuevas construcciones te hacen encontrar lugares inesperados en los que podrás disfrutar sin ninguna molestia. Si viajas acompañado podrás también gozar de conversaciones desconectando del estrés del día a día.

Estos alojamientos permiten combinar la cercanía del entorno con la intimidad del mundo rural. Aunque ya no es tan extraño la presencia de cabañas entre las opciones de alojamiento sigue siendo una oportunidad de transportar a las personas a esa Galicia Rural. Además, entre las posibilidades para disfrutar en un ambiente más familiar son muchos los bungalós de varios cámpines que se encuentran en las cercanías de las playas posibilitando también esa oportunidad.

Aunque si lo que buscas es algo aún más diferente en Sanxenxo podrás contemplar el firmamento desde las burbujas astronómicas durmiendo bajo un cielo estrellado que te hará disfrutar de un ambiente tranquilo. También si no te mareas podrás disfrutar de una casa flotante en el puerto deportivo.

Lánzate a la aventura, atrévete a salir de tu zona de confort y de esa rutina probando nuevas experiencias contemplando cielos estrellados y descubriendo rincones especiales.

Burbujas Astronómicas Albarari (Sanxenxo)

Desde cualquiera de las cinco burbujas se podrá disfrutar de una verdadera experiencia observando el firmamento. Además tras pasar una noche teniendo una visión panorámica de las estrellas podrán gozar de la naturaleza entre los viñedos que los rodean creando un ambiente tranquilo.

Casa Flotante (Sanxenxo)

Este alojamiento “flotante” ofrece constantes vistas al mar y alojamiento con balcón. Situado en el puerto deportivo de la villa posibilita todas las comodidades de un apartamento totalmente equipado en un entorno paradisiaco caracterizado por el ruído del mar y el choque de las olas.

Cabañas de Xarás Néboda (Marín)

Esta estancia totalmente equipada forma parte de un complejo de cuatro en las que pueden disfrutar en pareja o con uno o dos niños. Realizada en madera ofrece grandes sorpresas como un jacuzzi oculto bajo las maderas del suelo de la terraza. Además, se goza de grandes vistas de la ría y de la puesta de sol.

Cabaña Veiga Mariña (Cotobade)

Estas construcciones con capacidad normalmente para dos personas te transportará a la Galicia rural con una cocina totalmente equipada, comedor con chimenea y un baño completo. Además, también dispone de un exterior rodeado de naturaleza creando un ambiente familiar y tranquilo.

Camping Playa Canelas (Portonovo)

Este complejo turístico cuenta con dos piscinas para niños y adultos con toboganes y diversos chorros de agua, área infantil con diferentes juegos, zonas verdes con sombras, mesas con bancos y barbacoas… Ofreciendo así un ambiente familiar y sosegado con diversas playas de arena fina en su contorno.

Cobres Rural (Vilaboa)

Estos apartamentos rurales se componen por tres casas de madera independientes que posibilitan el acceso de hasta. Con vistas a la ría podrán gozar de todas las comodidades posibles como son un baño con ducha hidromasaje, salon-comedor con televisión, cocina, calefacción, terraza y jardín independientes, con wifi gratuito.