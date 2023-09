“Las supervivientes de cáncer pueden hacer mucho por mejorar su calidad de vida”

El centro de la UNED acogerá a partir del próximo día 26 el curso “Ejercicio físico adaptado al superviviente de cáncer de mama”, en el que se realizarán ejercicios de coordinación, de equilibrio, movilidad, estiramientos, fuerza y trabajo respiratorio, todo adaptado a las necesidades personales y al momento de la enfermedad.

–¿Qué entienden los profesionales por supervivientes de cáncer?

–Cuando hablamos de supervivientes de cáncer nos referimos, en términos generales, a personas que ya han superado la etapa activa de la enfermedad aunque, por definición, se considera superviviente de cáncer a todo paciente desde el momento del diagnóstico hasta el fin de su vida.

–¿Qué es lo prioritario cuando aparece la enfermedad?

–Cuando aparece la enfermedad, y la vida da un vuelco, lo prioritario es afrontar el diagnóstico y asumir el tratamiento que se plantee, el cual puede ser local, como la cirugía o la radioterapia, o sistémico, como son la quimioterapia, la terapia hormonal o la inmunoterapia. Cuando ya se ha superado esa etapa activa de la enfermedad, nos encontramos con efectos secundarios inmediatos que bien pueden resolverse rápidamente (nauseas o vómitos) o persistir en el tiempo. Sin embargo, algunos como la cardiotoxicidad pueden aparecer incluso meses o años más tarde.

–¿Cuáles son los efectos secundarios más habituales?

–Dentro de los efectos secundarios tenemos la fatiga, el dolor articular, el linfedema (si existe no empeorara con el ejercicio), problemas cardiovasculares, pulmonares, neuropatía periférica, hipertensión arterial, problemas para dormir,dolores musculares y articulares, perdida de masa muscular, menopausia precoz ( sofocos, alteración de la densidad mineral osea, aumento de peso causada por ciertas terapias hormonales), cambios en la composición corporal, secuelas post quirúrgicas, cicatrices, afectación muscular por la radioterapia etc.

Con una buena alimentación, el control del estrés, 7 u 8 horas de sueño reparador, y con ejercicio físico de cierta intensidad y frecuencia, su calidad de vida será mucho mejor y la supervivencia será mucho más larga y de mejor calidad

–Insiste en que la condición física de una superviviente se ve muy modificada por los tratamientos, o por los que deben seguir recibiendo los siguientes años

–Se ve muy modificada, y es donde el ejercicio juega un papel fundamental.

–En este escenario ¿Qué efectos produce el ejercicio físico?

–Reduce la fatiga propia del cáncer, fatiga que no cede con el reposo. Regula la glucosa y la resistencia a la insulina. Preserva y mejora la densidad mineral ósea. Mejora los dolores articulares. Aumenta la biogénesis mitocondrial. Regula la respuesta inflamatoria y el sistema inmune. Mejora la composición corporal. Aumenta el tejido muscular y la fuerza. Mejora la calidad de vida y, por ende, aumenta la supervivencia.

–¿Es verdad que muchas diagnosticadas de cáncer de mama dejan de hacer ejercicio?

–Ante un diagnóstico de cáncer de mama, la realidad nos dice que muchas mujeres suelen abandonar la actividad física que realizaban. Y, es más, siguen sin hacer deporte durante el tratamiento e incluso cuando se ha superado el cáncer. Sin embargo, numerosas investigaciones han mostrado que el ejercicio físico es una alternativa eficaz y segura para mejorar la calidad de vida de las afectadas.

La realidad nos dice que muchas mujeres suelen abandonar la actividad física que realizaban. Y, es más, siguen sin hacer deporte durante el tratamiento e incluso cuando se ha superado el cáncer. Sin embargo, numerosas investigaciones han mostrado que el ejercicio físico es una alternativa eficaz y segura para mejorar la calidad de vida de las afectadas

–¿Qué aspectos trabaja en las clases con estas pacientes?

–En las clases, en primer lugar, veremos sus características particulares, las características propias de la enfermedad, su historial médico, deportivo, la edad, las condiciones de salud previas al diagnóstico, las necesidades personales etc. Trabajaremos, flexibilidad, fuerza, veremos las restricciones por ejemplo a nivel de hombros si han tenido una mastectomía, radioterapia etc, si tienen linfedema, cicatrices, es decir, en base a las necesidades que ellas tengan, planificaré las clases. Si existen neuropatías ,se trabajara el equilibrio y la propiocepcion, haremos trabajo respiratorio, aprendiendo respiraciones específicas para afrontar la ansiedad si la hubiera, haremos gimnasia hipopresiva para prevenir la debilidad del suelo pélvico, es decir, afrontaremos las clases de una manera global, pero con los condicionantes que cada una tenga, intentando mejorar sus capacidades y habilidades, mejorando también su fitness cardiorespiratorio, les enseñare a manejarse en la zona 2, que es la mas efectiva a nivel metabolico etc.

–También hace hincapié en que lo más importante es que la persona afectada sepa que puede hacer mucho por su salud

–Todo este trabajo intentará ayudarlas a mejorar su calidad de vida, su autoestima, será una actividad grupal, social, lúdica, donde lo mas importante es destacar que las supervivientes de cáncer pueden hacer mucho por mejorar su calidad de vida. Que no son meras observadoras, sino que con una buena alimentación, el control del estrés, 7 u 8 horas de sueño reparador, y con ejercicio físico de cierta intensidad y frecuencia, su calidad de vida será mucho mejor y la supervivencia será mucho más larga y de mejor calidad. El que sepan lo que les pasa, que puedan manejarlo, que puedan anticiparse, que entiendan los porqués…la educación es poder y hay que empoderar a estas mujeres, para que tomen acción, porque tienen mucho por hacer.