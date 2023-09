Pontevedra, ciudad de la danza

Como las vacaciones de verano invitan más a ir a la playa que a bailar en un aula, las academias pontevedresas acostumbran a cerrar. Algunas, en cambio, continúan ofreciendo servicios distintos que durante el curso no tienen tanta demanda o no caben en los horarios ya establecidos. A punto de volver a la rutina, las directoras de Fitas Novas, Getting Jiggy y Glau Fonseca cuentan cómo afrontan el nuevo curso y los cambios que ha vivido el baile en la Boa Vila en los últimos años.

Desde la Escuela Escuela Superior de Danza y Artes Coreográficas de Pontevedra hasta las agrupaciones folclóricas como CELME, Pontevedra celebra su diversidad en esta disciplina artística y entre las distintas escuelas, que llegan a la decena, hay relación y comunicación. En pocos municipios de Galicia existe tan amplia variedad de géneros de danza como en la Boa Vila, y en ocasiones celebran festivales conjuntos o actúan para fines solidarios.

La academia Fitas Novas, que dirige Laura Arias, tiene un largo recorrido que comenzó hace casi medio siglo. Esta céntrica escuela está especializada en danza clásica, aunque también ofrece aulas de danza urbana y contemporánea, se definen como una academia multidisciplinar. Además, tienen alumnos de muy corta edad, a adolescentes, jóvenes, y personas de mediana edad que se han animado con la danza cásica. Laura Arias añade que “muchas alumnas han vuelto, después de años, para las clases de ballet”. También hacen sesiones de teatro musical para niños, como el de Barbie que han realizado el pasado sábado.

Los ritmos latinos también son un fuerte en Pontevedra, algo que confirma Verónica Aboy, directora de Getting Jiggy. Esta escuela de Santa Clara no solo tiene alumnos de corta edad, sino que en los últimos años ha sido testigo de un aumento importante de adultos (les sorprende la cantidad de hombres que bailan en esta modalidad) apuntándose a las clases de danza urbana, que Verónica define como “estilos de calle pero coreografiados, con una técnica”. Existen ciertos preconceptos alrededor de la danza urbana y no tienen nada de cierto. Muchos (sobre todo adultos) han preguntado en el mes de agosto por clases, y al final, desde el lunes que viene, vuelven las clases de distintos estilos, desde hip hop hasta dancehall, y como indica Verónica Arias, hay que tener en cuenta que el baile no es TikTok: “Se nota quién viene atraido por esa moda y a quién le gusta de verdad”. Ellos ya habían empezado mucho antes con coreografías urbanas, pero en los últimos cursos vieron cómo los niños llegan “creyendo que va a ser más fácil de lo que realmente es”.

La escuela de Glau Fonseca está centrada en las mujeres de alrededor de cuarenta años. Esta brasileña afincada en Pontevedra se decidió a emprender después del confinamiento: “Volví a creer en mí y decidí tomar ese riesgo”. Y por ahora ha salido muy bien. La escuela que lleva su propio nombre y está en la calle de la Oliva está especializada en la salud de la mujer: “Creemos en el bienestar físico, mental y energético”.

A partir de mediados de septiembre, ofrecerá clases de danza oriental, en invierno retomarán las aulas de cabaret y también tiene cursos de yoga, suelo y baile nupcial para parejas.

El objetivo es ayudar a sus alumnas a encontrar su sensualidad y equilibrio, y aunque sabe que sus géneros predilectos no son los más demandados (ofrecerá west swing, lindy hop, su especialidad soul brasileiro y danza oriental), ella quiere hacer algo distinto y “apostar por modalidades únicas en Pontevedra que no compitan con las otras escuelas”, explica.

Para Glau, “la danza no es solo una exigencia técnica y estética para el público, sino que consiste en conectar con uno mismo a la vez con los demás”. Su filosofía gusta tanto a las alumnas que tiene un grupo, antes de empezar las clases, ya definido de una decena de mujeres que adoran la danza oriental tanto como ella. Está orgullosa también por haber conseguido que muchas parejas acudan a sus clases.