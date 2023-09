Una marcha solidaria y amigable con los animales. Así se presenta la quinta edición de la Marcha contra el Cáncer que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Pontevedra y que busca ser "la edición más familiar de todas invitando, especialmente, a las mascotas".

"En marchas anteriores siempre hubo gente que llevó a su perro, incluso a su gato, porque ellos son uno más de la familia, por eso queremos reconocer su participación. Queremos que este 8 de octubre sea un día solidario y muy familiar", apuntan desde la entidad. Por este motivo, y como novedad en esta edición, los animales de compañía que acudan a la marcha con sus dueños recibirán un detalle.

La prueba, como en ediciones anteriores, constará de un recorrido apto para todos los públicos, por el centro de la ciudad y las Marismas de Alba, partiendo de la avenida de Montero Ríos y que se podrá realizar tanto andando como corriendo.

Al finalizar la prueba habrá sorteo de regalos y una clase de zumba a cargo del instructor Bruno Hermida, un original fotomatón en una autocaravana para que los participantes inmortalicen ese recuerdo, entre otras sorpresas.

Las inscripciones para esta prueba, no competitiva, ya están abiertas. El precio por inscripción es de 11 euros para adultos (hasta el 24 de septiembre) y 6 euros para niños y niñas, de cuatro a doce años, incluyendo una camiseta de regalo y avituallamiento. Los menores de tres años podrán participar de manera gratuita (no incluye camiseta). Las personas que deseen participar con su mascota no necesitarán inscribirlas, tan solo deberán señalar en su inscripción que participan con ella.

La inscripción se podrá formalizar en la sede de la asociación en Pontevedra (rúa de Eduardo Pondal, 64A, bajo, Pontevedra), o bien a través de la web enmarcha.contraelcancer.es.

Lo recaudado en esta marcha se destinará a continuar fomentando la investigación en cáncer, financiando proyectos de investigación, para alcanzar el objetivo de llegar al 70% de supervivencia en cáncer en 2030.

La V edición de la marcha “Pontevedra en marcha contra el cáncer” cuenta con el patrocinio de la Concellería de Deportes del Concello de Pontevedra y la Diputación Provincial de Pontevedra, además de la colaboración de la Escuela Naval Militar, Cruz Roja y varias empresas y firmas comerciales.