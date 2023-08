Larriba se despide de la Subdelegación: “El único objetivo era servir al ciudadano”

La Subdelegación del Gobierno en Pontevedra afronta un fin de ciclo, después de que Maica Larriba se despidiese oficialmente del cargo este jueves tras cinco años al formalizar su jubilación. Un punto y final también a su carrera política, en la que el principal objetivo, especialmente como responsable del ente provincial, ha sido el de velar por el servicio público.

“Es un mensaje de despedida a todos los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia, para los que he trabajado cada día. Yo, con todo mi equipo, con todos los funcionarios de la Administración General del Estado, con un solo objetivo, que era servir a los ciudadanos y ciudadanas. Sin buscar ningún otro interés y en situaciones tremendamente difíciles, en las que lo que había que hacer era trabajar y no buscar ningún tipo de rentabilidad. No es decente intentar rentabilizar el dolor de las personas, que ha sido mucho durante todo este tiempo”, aseguró la política pontevedresa, en clara alusión a algunos de los desafíos más importantes que han tenido lugar en la provincia en este último lustro, como el naufragio del arrastrero congelador Villa de Pitanxo, el accidente mortal de autobús ocurrido en Cerdedo-Cotobade el pasado año o la situación sanitaria derivada de la pandemia por el coronavirus.

Por otro lado, Larriba, que agradeció a los medios de comunicación la labor realizada en el tiempo que estuvo al frente de la Subdelegación, admitió en su último día que uno de los asuntos que permaneció en el debe durante su gestión es el de acercar a la ciudadanía el trabajo diario del tejido administrativo del Estado.

“Siempre digo que detrás de la seguridad de las personas, para que podamos estar en un concierto, en un partido de fútbol, en una concentración, hay mucho, mucho trabajo, callado, anónimo, que está ahí. A mí me habría gustado visibilizar lo que es la Administración General del Estado y que los ciudadanos sepan realmente lo que es”, explicó la hasta ahora responsable del Gobierno en Pontevedra, que argumentó que fue una tarea imposibilitada debido a que “las circunstancias han hecho que nuestros esfuerzos tuvieran que volcarse en cuestiones muy graves”.

Catedrática de Geografía e Historia y profesora jubilada de Educación Secundaria en el IES A Xunqueira I, la carrera política de Maica Larriba la ha llevado a ser, entre otros cargos, concejala y secretaria general del PSOE local en Pontevedra, además de delegada provincial de la Consellería de Presidencia de la Xunta durante el gobierno socialista de Emilio Pérez Touriño. El 3 de julio de 2018 asumió el puesto al frente de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra, cuando cogió el testigo de manos de la popular Ana María Ortiz. A partir de ahora, le sustituirá de forma interina la secretaria general del organismo, María Isabel Alonso de Linaje Calzada.

En ese sentido, la subdelegada saliente no quiso aventurarse a hablar de posibles sucesores ni de si se esperará a una futura conformación del Ejecutivo nacional para cubrir su vacante.

“Es una posibilidad, es una hipótesis. En cualquier caso, ya no es mi responsabilidad. Yo he tenido una despedida formal con el actual delegado del Gobierno, que además es amigo. Ellos son los que tienen que decidir y buscar. Si realmente se quiere nombrar antes de que el panorama político a nivel nacional esté despejado, pero si no, esta delegación queda en unas magníficas manos, porque los funcionarios y el gabinete sigue aquí y va a estar aquí la secretaria general”, concluyó Larriba.