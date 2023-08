Organizadores y Concello subrayan el éxito del Río Verbena Fest con unos 25.000 asistentes

El festival Río Verbena Fest, celebrado el pasado viernes y sábado en Pontevedra, fue “un éxito rotundo, con la asistencia de más de 20.000 personas”, indicó el concejal socialista Manuel Fariña, en representación del grupo que impulsó la organización de este festival desde el anterior gobierno municipal. El Río Verbena Fest “se ha consolidado como un festival de referencia en Galicia y en el noroeste de España”, afirmó Manuel Fariña, quien agradeció el trabajo e implicación de los promotores del mismo, las firmas Esmerarte y La Gramola, así como a “todas aquellas personas que hicieron posible el evento”, al tiempo que mostró su deseo de que “se celebren muchas más ediciones”.

También desde el actual equipo de gobierno (BNG) hicieron un balance positivo del evento. “Desde el Concello agradecemos y felicitamos el trabajo hecho desde la organización del festival, que logró un éxito del público”.

“Complementa el verano”

“Tal y como se venía diciendo, propuestas de ocio de este tipo complementan y amplían la programación de verano promovida desde el Concello y aportan propuestas musicales que de otro modo sería imposible ver”, añade.

Desde la organización afirman que “más de 25.000 personas disfrutaron de los conciertos de Leiva e Iván Ferreiro y del Río Verbena Fest en su conjunto, que se celebró en la explanada del recinto ferial de Pontevedra. “La ciudad se consolida como destino de elección para conciertos de renombre, ganando un lugar destacado en el circuito de giras nacionales”, exponen Esmerarte y La Gramola.

20 artistas

En este festival la explanada del recinto ferial de Pontevedra acogió a un total de 20 artistas y dio la bienvenida a más de 25.000 asistentes, indican.

Tras el concierto de Leiva e Iván Ferreiro, el Río Verbena Fest, en su segunda edición, “ha cosechado nuevos éxitos que reafirman su posición como un evento de referencia” y así exponen que la amalgama de artistas con talento, la diversidad musical y la participación del público “han convergido para crear una experiencia inolvidable”.

“Este evento, marcado por su mezcla única de creatividad y calidez, ha logrado superar expectativas y contribuir a consolidar Pontevedra como un destino imperdible en el calendario musical”, aseguran los organizadores del Río Verbena Fest.

El cartel cumplió las expectativas

En el Río Verbena Fest, los primeros en subirse al escenario el pasado sábado fueron los pontevedreses Desencanto, que contaron con la participación sorpresa de Marta Fernández, de La Gramola, seguidos por la suavidad del pop contemporáneo de Blanco Palamera. Marilia Monzón cautivó al público con un concierto que demostró su elegancia y autenticidad con su fusión de ritmos canarios y latinoamericanos. La música de Jenny and The Mexicats convirtió el lugar en una vibrante pista de baile, logrando que absolutamente todos se entregaran a la música y se pusieran a bailar. Sabina hizo acto de presencia en el festival, a través de la voz de Conductores Suicidas, banda tributo del artista andaluz. Un incombustible Xoel López tomó el escenario a continuación con su energía inquebrantable, brindando un espectáculo que capturó la conexión singular entre el artista, la banda y el público presente, seguidos por los jerezanos Flecha Valona, el proyecto personal de Ezequiel Márquez. Vetusta Morla dejó en claro, una vez más, por qué es una de las bandas más destacadas en la música tanto nacional como iberoamericana. Su magnetismo y carisma elevó, aún más, la energía del público y contó con una aparición especial de Xoel López, quien se unió en el escenario para interpretar “Finisterre”. Los muradanos The Rapants y la electrónica de Galician Army se encargaron de poner el broche de oro a esta segunda edición del Río Verbena Fest, que cierra sus puertas cosechando nuevos éxitos.