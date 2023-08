El beneficio social y terapéutico del ajedrez

El maestro internacional uruguayo afincado en Poio desde hace años, Daniel Rivera, regresó recientemente de Lublin tras asistir a la quinta edición de una prueba mundial organizada por la Federación Internacional de Ajedrez. En esta competición participaron los deportistas Miguel Arnedo, Iraida Casadevall y Daniel Eduardo Pulvett de la Federación Española de Deportes para Ciegos. Tras nueve rondas de ritmo clásico celebrándose una por día, resultó subcampeón Pulvett tras un desempate; mientras que ambos deportistas juveniles alcanzaron grandes posiciones contra sus adversarios.

“Nosotros venimos trabajando más de 20 años con la ONCE tanto la Escola de Pontevedra como yo siendo primer entrenador de la ONCE en España. Desde el año pasado hemos tenido grandes resultados, pues hemos ido a dos mundiales por equipo donde España quedó cuarta las dos veces, a un mundial juvenil y a este mundial en el que no solo participaron jugadores invidentes, sino cualquier deportista con algún tipo de discapacidad” explica Rivera. Además, con el convenio que tiene con la ONCE, Rivera imparte clases durante todo el año. Según destaca, “llevo más de un año trabajando con el grupo juvenil de los destacados a nivel de España y también con un grupo a nivel “absoluto” que son de mayores”.

Los jugadores invidentes trabajan generalmente a través de internet mediante un programa especial que les dice lo que leen, pero también muchos de los deportistas se habitúan a sus tableros. “Son tableros especiales en los que se incrustan las piezas para moverlos sin que se caigan” señala Rivera. Según destaca Rivera “me quedé sorprendido con como jugadores con parálisis cerebral y discapacidad prácticamente de todo el cuerpo jugaban tan bien. Me asombra también la grandeza del ajedrez que posibilita competir a nivel mundial, hacerlo muy bien y destacar en ello”.

Rivera se muestra agradecido de trabajar junto a sus alumnos, pues aclara que ellos se adaptan, estudian y lo hacen de gran manera. Además, la escuela abrirá sus puertas en septiembre para que quien lo desee se inscriba, juegue y vea el funcionamiento, y ya en octubre volverán como cada año con sus horarios y actividades, para todas las edades y niveles. “Tienen interés, grandes capacidades y lo dan todo. Es una gran satisfacción que se apoye algo tan importante como es el ajedrez” afirma Daniel Rivera.

Además, nuevamente retomarán el proyecto solidario “Ajedrez, estrategia por la paz”. Esta iniciativa lleva el ajedrez a los campos de refugiados en Jordania junto al apoyo de otras asociaciones. “Vieron que el ajedrez es importante a nivel social y sobre todo a nivel terapéutico. A través de este proyecto llevan material y manuales ofreciendo esa vertiente educativa de este deporte.

De este modo, queda claro que el ajedrez puede llegar a ser algo más que un deporte. Pues según cuenta Daniel Rivera que empezó desde los 7 años, logró ser subcampeón nacional absoluto comenzando a dar sus primeras clases pudiendo permitirle colaborar con su familia. El ajedrez es más que una carrera, porque permanentemente estás aprendiendo humanamente de los demás” destaca Rivera.