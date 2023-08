Arte que pinta y arte que pasea

En varios de los cuadros más célebres de Renoir aparecen personajes tocados con canotier, el mismo complemento que un dandi como Rafael Pintos, Wladimir, eligió en la mañana de este miércoles para posar ante el artista Celso Varela, que escogió al actor y escritor pontevedrés para su primer retrato en la calle.

Hace unas semanas el pintor trasladó su taller a las vías y plazas de Pontevedra, y ahora da un paso más con su primer retrato al aire libre, que al igual que sus anteriores cuadros en la calle despierta un gran interés y numerosos vecinos y turistas le preguntan sobre su obra.

A Rafael Pintos le parece una gran idea esta nueva línea de trabajo porque “es concentrar la atención en el ciudadano, a pie de calle, concentrar la atención en la vida. Un dandi como yo es arte que camina, y arte con arte siempre casa bien, es excelente”, destaca.

No es la primera vez que posa para Celso Varela, que a su vez ha expuesto en ciudades como París o Roma. “Nos conocimos desde que yo me iniciaba en Televisión de Galicia como actor y me ha hecho varios retratos”, recuerda Pintos, que se muestra “encantado de colaborar con él en todo lo que pueda. Él supo captar muy bien mis rasgos, mi identidad y, sobre todo, el alma a través de las formas”.

"A veces me dicen desfasado", cuenta Rafael Pintos, "y yo respondo: no, señor, yo me reactualizo, me reinvento y bajo a la calle, paseo mi vida, que es mi obra de arte"

Le gusta especialmente, añade, porque en la obra de Celso Varela “hay un guiño a esa bohemia del París de los bulevares, de la época de Rimbaud, de Verlaine, toda esa época que me entusiasma; pero al mismo tiempo también es de Pontevedra, somos de Pontevedra y estamos aquí, en vivo, haciendo historia de la ciudad a nivel local, a nivel macro y microcósmico, porque el mundo es pequeño y es grande. Y lo más pequeño es a veces lo más grande”.

Arquetipo de persona refinada, un dandi no podía dejar nada al azar en lo que a indumentaria se refiere. Así, Rafael Pintos posó en Michelena (donde Celso Varela realizó también su primer cuadro en la calle, el pasado mes de junio), con un vestuario de verano “al estilo de los flâneurs de la Belle Epoque”, resume, con una chaqueta “azul marino, de lino, y un canotier que tiene casi 100 años, una pieza auténtica”.

Redondearon la indumentaria unas gafas de sol y “un bastón inglés de plata precioso, Art Nouveau” porque un dandi como él siempre mira con nostalgia al pasado y “nunca sigue las pautas estándar de la moda, aunque es de plena, radiante y rabiosa actualidad. Es atemporal, atemporalmente actual. A veces me dicen desfasado, y yo respondo: no, señor, yo me reactualizo, me reinvento y bajo a la calle, paseo mi vida, que es mi obra de arte”.

Arquetipo de persona refinada, un dandi no podía dejar nada al azar en lo que a indumentaria se refiere. Así, Rafael Pintos posó en Michelena (donde Celso Varela realizó también su primer cuadro en la calle, el pasado mes de junio), con un vestuario de verano “al estilo de los flâneurs de la Belle Epoque”, resume, con una chaqueta “azul marino, de lino, y un canotier que tiene casi 100 años, una pieza auténtica”

Por su parte, Celso Varela destaca que se decantó por Rafael Pintos para su primer retrato al aire libre “primero, porque es un amigo, segundo, porque es un personaje, es un hombre culto y yo me pregunté ¿Quién es la primera persona que voy a pintar en la calle? Y lo llamé”.

Pasado el mediodía el cuadro ya estaba muy encaminado. Su autor cree que lo acabará con rapidez. “A la velocidad que va y como a Rafa lo conozco muy bien creo que no tardaré mucho”, estima el artista.

Celso Varela explica que “los profanos suelen creer que un cuadro que te lleva hacerlo un año es mejor que el que haces en una hora. Y para nada, porque como dice un amigo mío que también es pintor: a mi no me importa el tiempo que me llevó, me importa el resultado, porque de nada vale invertir un año si haces una porquería”. El arte, decía Duchamp, tiene la bonita costumbre de echar a perder todas las teorías artísticas.