El Colectivo Feminista de Pontevedra ha convocado para esta tarde, a las 20 horas en la Praza da Peregrina, una concentración en apoyo a la futbolista de la Selección Femenina de Fútbol de España Jennifer Hermoso, por la situación vivida con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, suspendido temporalmente del cargo por la FIFA por el beso no consentido que dio a la jugadora durante la celebración de la victoria hace una semana.

Con los hashtags #Acabouse, #SeAcabo y el lema "Contigo Jenni, por todas!!", se llama a la ciudadanía a mostrar su rechazo a las actitudes y comportamientos machistas en todos los ámbitos, no solo el futbolístico. "Sempre coas que loitan, non só polo seu deporte, senón contra o sistema que non respecta ás mulleres".

El colectivo ya emitió un comunicado el pasado 25 de agosto en el que tachaba de "bochornosas, machistas e violentas" las declaraciones hechas por Rubiales contra Hermoso. "Luis Rubiales non só lle dou un bico a Jennifer Hermoso, senón que agredíu a unha xogadora en pleno prime time durante a celebración do triunfo", afirman las feministas de Pontevedra.

"Xa abonda de calar ante micromachismos, conductas violentas e agresións en calquera ámbito. Caladas nos queren, pero a voz imos alzar. Por Jenni, por todas as xogadoras da Selección Feminina de Fútbol e por todas nós!", concluyen.