El comedor de fanecas de Nueva York

La mayor ilusión de John Balan, el mítico cowboy de Seixo, era “ver mi nombre en los letreros de Nueva York”, según dijo en una entrevista a Faro de Vigo en 2006. Y lo logró, al menos de forma ficticia, para la grabación de un episodio del programa de Televisión Española “Vivir cada día”, rodado en Estados Unidos en abril de 1983 con el mismo Balan como protagonista.

“Con un buen manager John Balan quizá hubiera tenido su nombre en Broadway”, como dijo Rafael Pintos, también artista y amigo personal de Balan, que en 2012 publicó el libro biográfico “John Balan, un yanqui en la corte de Breogán”. La portada de este libro es de madera, en honor a la puerta que hacía sonar Balan en sus actuaciones y que tanta fama le daría.

John Balan, el showman, el artista que llevó el nombre de su Seixo natal por todo el mundo, el “gran comedor de fanecas” –como alguna vez se definió–, da nombre al festival de cine que este fin de semana se celebra en Marín. El “John Balan Fest” rinde homenaje al showman “con nombre de pistolero de espagueti western que nuestro cowboy de Pontevedra eligió para luchar en el mundo del arte”, como un día lo presentó en televisión el periodista Jesús Quintero. “Cuando se nace artista, aunque se intente, difícilmente se puede ser otra cosa”, añadía “El loco de la colina”.

Y es que después de pasar su infancia jugando a ser vaquero y cuatrero por los caminos de Marín y de Seixo, los vecinos de Manuel Outeda Villanueva (el verdadero nombre de Balan) se asombraban cuando lo veían en programas de televisión de máxima audiencia. El histórico locutor José María Íñigo lo llevó varias veces al programa “Directísimo”, en el que tuvo ocasión de coincidir con estrellas de fama mundial, como Johnny Weissmüller, Tarzán.

“John Balan tenía aspecto de malo de la película, pero era un hombre bueno. Jamás le había hecho daño a nadie. Nació en una tierra de leyendas y a su modo consiguió convertirse en una humilde leyenda”. Ante estas palabras de Jesús Quintero, y conmovido por lo que acababa de escuchar, el vaquero de Seixo extendió sus manos para agarrar las de su entrevistador: “Gracias meu filliño. ¡Ai!, muito che quero e muito te aprecio. De verdad”. “Y yo a tí”, contestó el periodista.

De Balan se recuerdan grandes citas como “Un hombre pobre y sin dinero es un bulto sospechoso”, o por las películas ficticias de su propia invención, a las que ponía guión, música y títulos tan geniales como “La muerte es inoxidable”, “El callejón de las vírgenes distraídas”, “Supositorio para un hipopótamo estreñido”, “¿Quién robó las peras del cementerio?”, o “Calzoncillos de manga larga”.

También se les recuerda por aquella aventura televisada en Estados Unidos, su patria elegida, donde “por delicadeza me presenté en la Casa Blanca. Me dio el alto un pistolero disfrazado de gánster; buen traje, zapatos y un sombrero esperpéntico. Le dije: Dile a Ronald Reagan que John Balan quiere saludarle. Esperé fumando un puro de sabor oeste. Llega el matón y me increpa, ‘El presidente está ocupado’. Le dije ‘Peor para él’”, como relataba el propio Balan.

Sus vecinos también le recuerdan por sus actuaciones en el trayecto del trolebús entre Marín y Pontevedra, tocando todo tipo de instrumentos improvisados, como las puertas del vagón, o la trompeta de varas que él creaba con un dedo debajo de la nariz y la otra mano empujando el aire, logrando el sonido del instrumento de viento con su propia voz, a la vez que interpretaba los temas en un perfecto inglés, también inventado.

O por los días en los que decidía asaltar el convoy, del que tenía que apearse en la siguiente parada por no llevar billete.

En sus últimos años como artista, el público gallego lo conoció por el “Balan-Wladimir Tour” de la Televisión de Galicia, una surrealista mini-serie interpretada por un vampiro refinado y un vaquero de Seixo, que viajaban por Galicia a bordo de un sidecar. “Amodiño, Wladimir, que acabas de nacer e xa estás estresado” , pedía Balan en cada curva al personaje interpretado por Rafa Pintos.

El mítico cowboy, el gran comedor de fanecas estos días recordado en Marín con el “John Balan Fest”, falleció en un asilo de Pontevedra en 2008 donde todavía pudo recibir el cariño de sus amigos y admiradores antes de irse, a través de varios homenajes en los que Manuel Outeda recordaba que siendo el gran artista que fue ganaba entre 700 y 1.000 pesetas por actuación.

Pero con festivales como el ahora creado en Marín se demuestra una vez más que “John Balan no está muerto. Queda el mito, el showman”, como dijo Pintos en uno de los homenajes al artista que se sucedieron tras su fallecimiento.