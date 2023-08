La Xunta insta a los concellos del Lérez a crear un ente de gestión conjunta de las sequías

El abastecimiento de agua en Pontevedra está por el momento garantizado, pese a la situación de prealerta por sequía en la cuenca del Lérez decretada por la Xunta. El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, asegura que a día de hoy el embalse de Pontillón de Castro –reserva de agua del municipio y de la cuenca del Lérez–, está al 95 por ciento de su capacidad. “Tenemos un colchón que no es preciso usar aún, pero el caudal del Lérez se sitúa en los 1,3 metros cúbicos por segundo”, añadió el alcalde de Pontevedra, por lo que aseguró que “el abastecimiento está asegurado gracias a un sistema muy fuerte, con un nivel de pérdidas mínimo”.

En todo caso el Concello de Pontevedra hizo una serie de recomendaciones a la ciudadanía para moderar el consumo ante la situación de prealerta por escasez de agua, tras una reunión de los concellos de la cuenca con Augas de Galicia.

Las recomendaciones aprobadas en xunta de goberno local pasan por evitar riego de jardines, limpieza de coches particulares, llenar piscinas, además de moderar el propio consumo municipal.

Reunión con la Xunta

En la reunión con los concellos, la Xunta de Galicia aconsejó a los ayuntamientos agilizar la creación del ente supramunicipal para la gestión del suministro de agua y elaborar un Plan da Seca conjunto.

El gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, mantuvo una reunión telemática con los ayuntamientos del sistema de abastecimiento de Pontevedra para abordar esta situación de prealerta por escasez de agua, declarada el miércoles por la Oficina Técnica da Seca. Participaron representantes de los municipios de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Ponte Caldelas, Bueu y Vilaboa.

En la reunión, Augas de Galicia detalló la situación en la que se encuentra el río Lérez, donde se ha activado la situación de prealerta por escasez. Los representantes municipales conocieron los indicadores y valores evaluados y su comparativa con la situación del mismo período del año pasado.

Gonzalo Mosqueira indicó que esta situación de escasez mide el agua disponible en los ríos, embalses y acuíferos en relación a los usos y necesidades existentes. Precisó que se trata de un primer aviso para mantener la vigilancia y la anticipación para poder adoptar las medidas oportunas en el caso de haber algún riesgo para atender las demandas de abastecimiento con las reservas de agua disponibles.

Aunque este sistema de abastecimiento es supramunicipal, con una única captación y estación de potabilización, la fórmula de gestión actual no es conjunta de todos los concellos. En este sentido, la Xunta remarca la urgencia de que tal como han acordado los ayuntamientos de Pontevedra, Poio, Marín, Sanxenxo, Bueu, Vilaboa y Ponte Caldelas, configuren el ente supramunicipal para esta gestión de su abastecimiento.

Augas de Galicia subraya que, mientras este ente no esté operativo, es necesaria una especial coordinación entre estos municipios, especialmente en episodios de escasez de agua, como el que está activo actualmente.

En la reunión, además del impulso del citado ente de gestión, la Xunta también explicó los mecanismos que tienen los ayuntamientos para gestionar este tipo de eventos, haciendo hincapié en los Planes de sequía municipales.

El Gobierno gallego destaca la necesidad de un Plan de sequía que contemple todo el sistema de abastecimiento para que todos los municipios dispongan con anticipación de la información de la situación y de las medidas previstas, optimizando así la coordinación en la gestión del agua en estas situaciones.

El gobierno de la Xunta explica que lleva desde el año 2019 concediendo ayudas a los ayuntamientos para la elaboración de planes de emergencia para afrontar en mejores condiciones esos episodios, con 1,3 millones aportados a 104 municipios.

Por su parte, los concellos indicaron que preveían una reducción del consumo de agua en los próximos días, por la finalización de la época estival. Además, los municipios han trasladado a la ciudadanía recomendaciones y medidas de concienciación en el uso responsable del agua.

Con el fin de seguir analizando la evolución de las demandas de agua y del caudal del río Lérez, los asistentes acordaron mantener una nueva reunión la próxima semana.

El gobierno gallego reiteró a los ayuntamientos la necesidad de adoptar las medidas que consideren oportunas, dentro de su ámbito de competencia, y llamó al consumo responsable del agua, evitando malgastarla.

El BNG critica que el Concello de Marín desoyese estas medidas

El BNG de Marín criticó que el gobierno local diese la espalda a la petición del grupo nacionalista para concienciar sobre el uso responsable del agua y “40 días después la Xunta comunica situación de prealerta por escasez”. Tino Iglesias, concejal del BNG, indica que “esta petición de responsabilidad no fue llevada adelante por el equipo de gobierno, dando la espalda a la petición trasladada desde el BNG con un sentido constructivo y de colaboración” y lamenta “los 40 días perdidos por no tener en cuenta la petición del BNG”. En el pleno del pasado 13 de julio, el grupo municipal del BNG trasladó la necesidad de que aunque la situación en aquel momento de las reservas de agua era notoriamente superior que la existente en la crisis sufrida en verano de 2022, a la vista del incremento exponencial del consumo en las últimas semanas y la previsión de ausencia de lluvia en los próximos meses, “considerábamos necesario la emisión de un bando o nota informativa de concienciación medioambiental por parte del Concello de Marín”. El fin era “apelar al civismo y a la responsabilidad del vecindario para reducir el consumo del agua en estos meses de verano”. Tino Iglesias indica que esta petición de responsabilidad no fue considerada por el gobierno local. “Como no podía ser de otra forma, ya que era visto que íbamos a llegar a esta situación, ahora la Xunta de Galicia activa la prealerta por escasez moderada de agua en los sistemas del río Lérez”, dice el concejal nacionalista. La Xunta de Galicia coincide ahora con los criterios anteriormente expuestos por el BNG de Marín para pedir a la ciudadanía medidas de contención del consumo.

Piden a vecinos y empresas que moderen el gasto

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, indicó ayer que aunque el abastecimiento está garantizado por el momento a todos los municipios que captan agua del río pontevedrés, “hace falta concienciar a la población sobre su consumo diario para asegurar el ahorro de agua y el uso racional del recurso”. De este modo, la xunta de goberno local acordó concienciar sobre el uso sostenible del agua por parte de toda la ciudadanía y de las empresas. Así, pide que no se use el agua apta para consumo humano para llenar piscinas particulares, riegos de jardines y limpieza de coches por particulares, etc., moderar los consumos municipales (baldeos de las calles, riegos, fuentes ornamentales, y otros, promover la instalación de dispositivos de ahorro doméstico, así como de otras medidas para evitar el uso innecesario del agua, tales como la utilización de sistemas de ahorro de agua en las llaves, cerrar el grifo durante el cepillado, o emplear la ducha en el lugar del baño para evitar el uso de agua innecesario. También hay recomendaciones para las empresas e industrias a las que el Concello insta a minimizar el consumo y a un uso razonable del agua del abastecimiento municipal, toda vez que el uso prioritario es el del abastecimiento a la población. Pide que se tome conciencia de la importancia de llevar a cabo medidas de ahorro en el consumo del agua, evitando el malgasto a través de la restricción de riegos, las piscinas o la reutilización del agua siempre que sea posible.