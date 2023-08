Unos minutos suficientes para aprender a salvar una vida

La resucitación cardiopulmonar es una de las técnicas clave en los primeros auxilios y la protagonista ayer de la actividad organizada por profesionales sanitarios que tuvo lugar en A Peregrina y que posibilitó que numerosos legos en la materia aprendiesen las primeras nociones que permiten salvar vidas. Tanto, que los especialistas concluyen que “en solo unos minutos se puede aprender a salvar a alguien”.

Lo explica Alfredo Castro, técnico en emergencias sanitarias, al igual que sus compañeros Alberto Currás y Jesús Piñeiro, los tres profesionales que encabezaron la actividad y que se propusieron realizar un estudio sobre RCP en personas sin conocimientos médicos. Buscaban evaluar la variación en la eficacia tras aprender unas nociones básicas y también cómo ello influye en la supervivencia de una persona en riesgo.

Cada uno de los participantes cubrió una encuesta de 14 preguntas y a continuación probó a realizar las maniobras de resucitación que se le ocurriesen espontáneamente en maniquíes de RCP. Éstos solo tienen cabeza y torso y cuentan con vías aéreas que se abren cuando la inclinación de cabeza y la elevación del mentón se realizan de modo correcto.

Cada uno “hizo lo que creía conveniente”, explica el profesional, “nosotros no le decimos nada durante ese minuto, sino que solo anotamos los resultados que recoge la aplicación del maniquí”. A continuación, los participantes recibieron una pequeña píldora informativa de entre 3 y 5 minutos, a la que siguió un nuevo intento.

Los profesionales insisten en que es vital reconocer con rapidez una parada cardiorrespiratoria y saber cómo actuar en estos casos. “Es una enfermedad tiempo dependiente”, indica en este punto el sanitario, “cada minuto que pasa sin hacerle nada al paciente es un 10% menos de posibilidad de que sobreviva"

Los resultados asombran. “Estamos viendo cambios muy significativos”, señala Alfredo Castro, “gente que pasaba de hacer un 24%” en el índice de éxito a superar el 70% e, incluso, “pasar de 0 a un 100%”, cuando 0 sería una muerte segura y 100% salvar una vida.

Los profesionales insisten en que es vital reconocer con rapidez una parada cardiorrespiratoria y saber cómo actuar en estos casos. “Es una enfermedad tiempo dependiente”, indica en este punto el sanitario, “cada minuto que pasa sin hacerle nada al paciente es un 10% menos de posibilidad de que sobreviva”, de modo que diez minutos después de la parada se considera que la vida está totalmente comprometida.

La mayor parte de los usuarios reconocían, como casi todos los ciudadanos sin experiencia enfrentados a una situación de emergencia, que tienen miedo a actuar con una persona en estas circunstancias, dudan sobre si lo pueden tocar o hacerle más daño. La realidad es que los profesionales insisten en que “la peor RCP es la que no se hace… Alguien que está inconsciente y no respira, realmente si no le hacemos nada, para cuando llegue el servicio de emergencias las posibilidades de supervivencia son mucho menores”.

Los resultados de solo unas pequeñas nociones asombran. “Estamos viendo cambios muy significativos”, señala Alfredo Castro, “gente que pasaba de hacer un 24%” en el índice de éxito a superar el 70% e, incluso, “pasar de 0 a un 100%”, cuando 0 sería una muerte segura y 100% salvar una vida

El maniquí indica que a partir del 80% de acierto en la técnica ya hay una probabilidad alta se supervivencia; y cualquier ciudadano sin experiencia en unos minutos puede aprender las maniobras que lleven hasta ese porcentaje. “Con unas pequeñas pinceladas cualquier persona puede aprender a salvar una vida, o a ayudar mucho a ello”, indican los sanitarios.

Éstos explicaron a los participantes la comprobación de respuesta, si el paciente está inconsciente o no; la maniobra frente/ mentón, desmintiendo mitos como que la lengua se tragal; y maniobras de resucitación con presiones torácicas, enseñando profundidad y ritmo.

La mayor parte de los usuarios reconocían, como casi todos los ciudadanos sin experiencia enfrentados a una situación de emergencia, que tienen miedo a actuar con una persona en estas circunstancias, dudan sobre si lo pueden tocar o hacerle más daño. La realidad es que los profesionales insisten en que “la peor RCP es la que no se hace"

Gema Martínez fue una de las ciudadanas que presenció la actividad. “Me parecen genial estas iniciativas”, señala, “se tendría que formar muchísimo más a la gente en reanimación, en primeros auxilios”. Es profesional sanitario y señala que “la primera actuación siempre es la más importante”, ya que los servicios de emergencia “siempre tardamos un poco más en llegar y si la familia o cualquier persona de la calle supiera primeros auxilios ayudaría mucho a garantizar la recuperación”.

Coincide a unos metros Fátima García, que destaca que “es una actividad esencial, muy importante” y aboga porque “toda la población, desde pequeños a adultos”, seamos conscientes de lo que se debe de hacer en caso de una parada cardiorrespiratoria, un papel vital para salvar una vida y que podemos aprender en solo unos minutos.